Nieuw rapport vernietigend voor ‘Recht naar Zee’ Middelkerke: “Gaan we voor gezond boerenverstand of kiezen we voor grootheidswaanzin en geldverkwisting?”

Over het dossier ‘Recht naar Zee’, de nieuwe verbindingsweg dwars door de Middelkerkse Polders is het laatste woord nog niet gezegd. Het gemeentebestuur zwaaide vorige week met argumenten als druk verkeer, binnenvaart en het algemeen belang. Het actiecomité ‘Geen baan door onze Polders’ spreekt, net zoals eerder de open-ruimte coalitie al deed, van een project dat volledig buiten proportie is en bovenal onnodig is. Een nieuw verkeerskundig rapport sterkt hen in hun standpunt.

Dat de meningen over de nieuwe ontsluitingsweg grondig verschillen is een understatement. De actiegroep ‘Geen baan door onze Polders’ bestaat uit lokale personen die direct en indirect getroffen worden door dit plan en bijgevolg niet te spreken zijn over de nieuwe weg. Marc en Monique Cobbaert, woordvoerders van het actiecomité reageren: “We spreken hier over een verlies van minstens 30 ha vruchtbare poldergronden, lokale wegen die afgesneden worden en een brug die het landschappelijk uitzicht van onze polder volledig zal verstoren.”

Opmerkelijk is dat er 1.197 bezwaren werden ingediend en dat eind 2024 de provinciale commissie ruimtelijke ordening, een negatief advies gaf richting de deputatie. Zo stelde de commissie duidelijk dat het voorliggend plan buiten proportie is en gaf ze het signaal niet achter dit project te staan.

Nieuwe verkeerstelling

Een belangrijk fundament van dit plan zijn de verkeerstellingen die de voorbije jaren werden uitgevoerd. Daaruit zou moeten blijken dat de weg regelmatig verzadigd is, met filevorming als gevolg. “De cijfers in het MER spreken de probleemstelling zelfs tegen. De huidige baan zit bijlange nog niet aan zijn maximumcapaciteit, laat staan dat er sprake is van consistente verzadiging of regelmatige filevorming. Daarom hebben we met ons comité zelf een officiële telling aangevraagd bij GRIP. Deze telling behelsde een volle zomermaand om zo een correct beeld te kunnen schetsen. Deze telling hebben we vervolgens laten analyseren door het onafhankelijk studiebureau ‘Uirit 4’ die opnieuw bevestigt dat de nieuwe baan totaal overbodig is. Hier is een kunstmatig probleem gecreëerd”, aldus Marc en Monique Cobbaert.

“Gaan we voor gezond boerenverstand of kiezen we voor pure grootheidswaanzin en geldverkwisting?”, besluit het actiecomité ‘Geen baan door onze Polders’.

Boerenbond-ABS

Ook Boerenbond & ABS en Groene Kring blijven gekant tegen dit dossier, bij monde van regioconsulent Michiel Van Robaeys. “Al geruime tijd stellen wij dat het uitgetekende plan buiten alle proportie is en totaal niet in verhouding staat met de problematiek. We juichen het initiatief van de actiegroep dan ook toe en hopen dat ook de deputatie inziet dat deze weg een doodlopende straat is.”