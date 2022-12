Nieuw project Ter Wielewalle uit Pittem krijgt steun van Europees steunprogramma

De Provincie West-Vlaanderen keurde in het kader van het Europees steunprogramma Leader Midden-West-Vlaanderen onlangs vijf nieuwe projecten goed. Die projecten krijgen samen ruim 300.000 euro Europese, Vlaamse en Provinciale steun. Een ervan is van de zorgboerderij Ter Wielewalle uit Pittem.

Zorgboerderij Ter Wielewalle uit Pittem pakt uit met een nieuw project dat zorggasten en kinderen met elkaar in verbinding moet brengen. Van een klassieke zorgboerderij zijn Marleen Dendoncker en Bart Verhelle geëvolueerd naar een zorgboerderij waar ze graag meer tijd en ruimte maken voor de zorggast en hun aanbod uitbreiden.

Daarom investeren ze in een knuffelschuur, kweekbakken, evenwichtsparcours, picknickbanken tussen fruitbomen en een losstaand fornuis met bakoven. Wat aantrekkelijk is voor de zorggasten, is dat zeker ook voor kinderen die in het kader van landbouweducatie naar de boerderij komen. Zo wordt Ter Wielewalle een plaats waar ontmoeting en verbinding centraal staat. Het project kost 68.520 euro, waarvan 34.260 euro steun vanuit Leader.

Europees steunprogramma

Leader is een Europees steunprogramma voor plattelandsontwikkeling. Dit programma wil de leefbaarheid op het platteland, meer specifiek in de ‘Leadergebieden’, verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen. In West-Vlaanderen tellen we op vandaag twee Leadergebieden: de Westhoek (18 gemeenten) en Midden-West-Vlaanderen (14 gemeenten).

Leaderprojecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of de biologische landbouw, willen de streekidentiteit profileren en promoten of willen armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken. Sinds 2014 werden er door ‘Leader Midden-West-Vlaanderen’ al 36 projecten goedgekeurd.