Nieuw postkantoor in Pensionaatstraat in Ruiselede opent op 26 januari

In Ruiselede komt het nieuwe postkantoor in de Pensionaatstraat, op de hoek met de Bruggestraat.

Het was al ruim een jaar bekend dat het postkantoor, nu pal in het dorpscentrum, naar een andere locatie zou verhuizen. Voor de vakmannen van de interieurinrichting is het nu een race tegen de klok om het nieuwe kantoor in de Pensionaatstraat tijdig af te krijgen.

Links van de ingang komt er een wachtruimte voor het loket. De indeling van het kantoor zou nogal wat gelijkenissen vertonen met die van het kantoor in Tielt en Aalter.

Vanaf 21 januari is het huidig postkantoor op de Markt gesloten. Volgens Bpost heeft de opening van het nieuwe kantoor plaats op 26 januari. “En nu maar hopen dat het meevalt qua parkeerruimte, want die is daar heel krap”, is een meermaals gehoorde opmerking. De openingsuren blijven ongewijzigd. (RV)