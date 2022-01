Nieuw politiepersoneel zone Polder legt eed af, nog steeds tien inspecteurs gezocht

In de gotische zaal in het stadhuis van Diksmuide legden vier assistenten, één consulent en 16 inspecteurs van de politiezone Polder – Diksmuide, Koekelare, Kortemark en Houthulst – vrijdag de eed af.

In alfabetische volgorde zijn dat: de inspecteurs Mitchell Allewaert, Gianni Brackez, Tom Castelein, Kim de Cuyper, Thomas Dekeyser, Robin Dereere, Joeri Derycke, Keanu Huyghe, Heidi Lauwers, Ine Pittelioen, Kurt Proot, Karen Sanders, Diego Slegtinck, Sarah Van Campenhout, Tommy Vanderssteene en Ismien Vanrobaeys, de assistenten Joke Gaeremyn, Benjamin Gesquiere, Lieselot Goderis en Jessy Marin en consulent Evelien Van Gelder. De vier assistenten zijn contractuele personeelsleden, de andere die de eed aflegden zijn vastbenoemde personeelsleden.

Criminologie

Wijkagenten Sarah Van Campenhout (44), Heidi Lauwers (42) en Kim De Cuyper (33) vertellen over hun keuze voor politie en hun taken. “Ik studeerde criminologie en deed mijn stage bij de politie, daar heb ik de microbe te pakken gekregen”, vertelt inspecteur Sarah Van Campenhout.

Inspecteur Kim De Cuyper kreeg het van thuis uit mee: “Ik heb altijd al in het politiemilieu gezeten, mijn papa was eerst rijkswachter en later bij de politie, het leek mij wel interessant en boeiend, vandaar dat ik ook de stap zette.”

19 jaar verpleegkunde

Na 19 jaar in de verpleegkunde maakte inspecteur Heidi Lauwers de overstap naar de politie. “Na 19 jaar was ik aan een nieuwe uitdaging toe en ook bij mij zat er wel politie in de familie.”

Ondertussen vertelt korpschef Johan Geeraert dat men in de zone Polder nog altijd op zoek is naar tien nieuwe politie-inspecteurs. “We zijn constant aan het aanwerven en we mikken hoog op de samenwerkingsakkoorden tussen verschillende zones zoals bijvoorbeeld de samenwerking met Antwerpen dat onder meer informatica ondersteunt”, aldus de korpschef.

Nieuw gebouw

“Eens we in ons nieuw gebouw zitten (de politie kocht het gebouw van financiën in Diksmuide, red.) zal het ook aantrekkelijker worden voor mensen om bij de politie te komen.” Wijkagenten staan dichter bij de bevolking.

“We zijn niet zozeer de boeman, staan veel dichter bij de bevolking en zijn op die manier ook toegankelijker voor de mensen. Wij zijn een aanspreekpunt dat vlot bereikbaar is voor de mensen. Wanneer we bij de school staan, is het altijd leuk dat de kindjes een goeiedag zeggen en het is ook veiliger voor de schoolkinderen om over te steken. Dat vinden wij heel belangrijk”, aldus de wijkagenten Sarah Vancampenhout die in Diksmuide werkt en Heidi Lauwers en Kim De Cuyper die in Kortemark staan.

Toenemende agressie

Over de toenemende agressie tegen de politie hebben de dames het volgende te vertellen: “In onze opleiding wordt daar heel veel aandacht aan besteed. Wij zijn ook altijd waakzaam, kijken op een andere manier naar de situatie en zijn constant waakzaam voor signalen.”

“Als wijkagent hebben we het voordeel dat we ons kunnen voorbereiden op de situatie voor we vertrekken en wat ook heel belangrijk is dat we een partner hebben op wie we kunnen vertrouwen en dat we op elkaar ingespeeld zijn.”

Ook korpschef Johan Geeraert betreurt het toenemende geweld. “Dat is een heel kwalijke evolutie en het is belangrijk dat de overheid de politie steunt. Als er geweld wordt gepleegd tegen een van onze mensen zullen wij, als werkgever, ons dan ook altijd burgelijke partij stellen. Verder wil ik zeggen dat we in onze politiezone beschikken over een degelijk en heel goed korps.”