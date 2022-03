Nieuw plan voor gescheiden rioolstelsel in de Weide: “Wachten op groen licht”

Omdat de inwoners van de Weide in Adegem zich verzetten tegen de plannen van het nieuw gescheiden rioolstelsel in hun straat, en zij mede-eigenaar van hun straat zijn, werken Aquafin en de gemeente aan een nieuw plan voor de Weide. Dat nieuwe plan zal binnenkort in het schepencollege worden besproken.

Normaal zou de aanleg van het gescheiden rioolstelsel in de Weide nu, samen met de werken in de Zandakkers, de Verbranden Bos en een deel van de Kallestraat, worden uitgevoerd. Tien jaar geleden werd het SPAM (Strategisch Plan Afvalwater Maldegem, red.) door Aquafin en de gemeente Maldegem opgemaakt. Toen toenmalig schepen van Openbare Werken Erwin Goethals de plannen aan de inwoners van de vier straten voorstelde, kwam er van de inwoners van de Weide hevig protest en werden de werken in de Weide uit het totaalplan geweerd.

Gratis grondafstand

Het plan voorzag in de Weide een nieuw wegdek en een gescheiden rioolstelsel. Omdat niet de gemeente maar de inwoners van de Weide eigenaar zijn van hun straat moesten zij eerst gratis grondafstand doen voor de werken konden uitgevoerd worden. Het merendeel was tot die grondafstand bereid. Enkele inwoners wilden dit niet omdat de riolering voor de afvoer van het oppervlaktewater niet onder maar naast het nieuw wegdek zou komen. Het plan voorzag ook in de gedeeltelijke heropening van de verdwenen grachten. Jason Van Landschoot (Open VLD), die de afgelopen drie jaar schepen van Openbare Werken was, heeft het plan herwerkt. “Ik heb de bewoners van de Weide verschillende aangepaste plannen voorgelegd. Omdat er toch nog gedeelten van de grachten open moesten, kwamen wij niet tot een vergelijk”, aldus Van Landschoot.

Samen met Aquafin hebben we de plannen nog eens bekeken

Richtlijnen

Sinds begin februari is Danny Vannevel (N-VA) de nieuwe schepen van Openbare werken. Het dossier van de Weide is het eerste hete hangijzer dat hij op zijn bureau krijgt. “Samen met Aquafin hebben wij de plannen nog eens bekeken en nagegaan waar we de inwoners van de Weide nog meer tegemoet kunnen treden. Als ik groen licht krijg van het schepencollege ga ik binnenkort in overleg met de inwoners van de Weide. Er zijn aanpassingen gebeurd, maar er blijven nog deeltjes van de gracht open. Wij moeten ons hiervoor houden aan de richtlijnen van de provincie en het Vlaams Gewest”, vertelt schepen Vannevel. Zelfs als het tot een vergelijk komt zullen de werken dit jaar niet meer kunnen uitgevoerd worden. (LV)