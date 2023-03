Nieuw openbaar onderzoek voor bouwproject Daalstraat in Mesen

In de Daalstraat in Mesen is een bouw gepland van een nieuw woonblok. Het dossier werd in de zomer van vorig jaar opgestart. Een openbaar onderzoek volgde en vanuit de buurtbewoners vertrok een bezwaarschrift naar de overheden. Na een constructief gesprek tussen de bouwheer en de stad Mesen werden de plannen inmiddels gewijzigd. Er volgt nu een nieuw openbaar onderzoek van 60 dagen. Vanaf 12 mei volgt dan de beslissing.

In het oorspronkelijke plan had Catherine Pollet uit Moeskroen de bedoeling om een woonblok te bouwen van 4 verdiepingen hoog. Na de onderhandelingen van burgemeester Evrard werden de plannen gewijzigd naar drie verdiepingen hoog.

Opnieuw een bezwaarschrift?

“Er wordt ook verplicht een schaduwstudie uitgevoerd aangezien de bewoners vrezen voor minder zonlicht. Verder wordt ook de keuze van de bouwmaterialen in onderling overleg bepaald. We blijven ondanks het verdwijnen van een bouwverdieping ijveren voor 30 ondergrondse parkeerplaatsen. Er moet ook een groene zone aangelegd worden.” Inmiddels hebben ook de buurtbewoners de nieuwe plannen kunnen inkijken. “We hadden gehoopt op twee verdiepingen en dit is hier dus niet het geval. We overleggen deze week of we een nieuw bezwaarschrift zullen indienen”, zegt één van de bewoners Anthony Debuy.