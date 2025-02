Nieuw openbaar onderzoek bestemmingswijziging Salons Tabaksbloem in Wervik tot half maart, woensdag opendeur

Wegens een procedurefout moest het openbaar onderzoek over de bestemmingswijziging van de Salons Tabaksbloem in de Ommegangstraat in Wervik opnieuw wordt opgestart. Dit onderzoek gaat over de aanvraag om de bestemming van het pand te wijzigen van horeca naar gemeenschapsvoorziening. Een islamitische vereniging huurt de gewezen feestzaal ondertussen al drie jaar terwijl de uitbating wettelijk nog altijd niet in orde is.

Het oorspronkelijke openbaar onderzoek liep tot en met 10 januari, maar werd ongeldig verklaard doordat de bekendmakingsborden door een menselijke fout per vergissing enkele uren te vroeg werden verwijderd. Om de wettelijke termijnen voor de aflevering van de vergunning correct te respecteren, heeft het schepencollege beslist om een administratieve lus goed te keuren waardoor er geen nieuwe aanvraag moet worden ingediend. Hierdoor wordt de uiterste beslissingsdatum met 60 dagen verlengd en wordt een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd.

Het nieuw openbaar onderzoek loopt tot en met 14 maart. Belangrijk om te weten is dat eerder ingediende bezwaren niet meer geldig zijn en opnieuw moeten worden ingediend binnen deze nieuwe termijn. De vorige keer werden 185 bezwaren op papier ingediend en 26 online.

De vzw Amal Al Medina organiseert woensdag 26 februari van 14 tot 17 uur een opendeur. ‘Ben je ook nieuwsgierig naar ons islamitisch cultureel centrum’, zo staat het op de affiche. Iedereen is welkom om te genieten van een Marokkaans gebakje met een thee of koffie. Kinderen kunnen zich laten schminken.