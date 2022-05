Nieuw ontmoetingscentrum vervangt dorpshuis: “De kerk was toch beter geweest”

Het architectenbureau kwam tijdens de gemeenteraad in Diksmuide de plannen toelichten van het nieuwe ontmoetingscentrum in Pervijze. Het wordt een nieuwbouw op de plaats van het huidige dorpshuis.

De oppositiepartijen onthielden zich bij de stemming. Het merendeel van hen had het ontmoetingscentrum liever in de kerk gezien. De nieuwbouw wordt 830 vierkante meter groot. Het bestuur kiest voor een compact pand zodat er voldoende ruimte is voor groen rondom. Op het gelijkvloers zal je de grote zaal vinden alsook een kleinere polyvalente ruimte waarin de bibliotheek geïntegreerd zal worden. De boeken zullen in flexibele kasten gestald worden zodat ze gemakkelijk in de bergruimte kunnen gerold worden als er activiteiten zijn. In die kleinere ruimte mikt het stadsbestuur ook op een dorpspunt. De centrale keuken en bar zijn eveneens op het gelijkvloers gelegen. Neem je de trap of lift naar boven dan kom je in het plaatselijke jeugdhuis terecht en een extra vergaderruimte.

Vanop de oppositiebanken kwamen talrijke kritische vragen. “Kon het gebouw niet meer achteruit gerealiseerd worden zodat je ook vooraan een mooier plein had? Nu is dat ontsierd door een parking”, stelde Eric De Keyser (Vooruit). Bert Laridon (N-VA) was meer geïnteresseerd in de materiaalkeuze en de technische inrichting. Kurt Vanlerberghe (Vooruit) maakte zich zorgen over het geraamde budget. “Dat is al opgetrokken van 1,3 naar 1,7 miljoen euro, maar zal vermoedelijk nog stijgen.” Karline Ramboer (Onafhankelijk), die het dossier in de vorige legislatuur had behartigd, bleef voorstander van een ontmoetingscentrum in de kerk. Gert Maertens (Groen) trad haar bij net zoals Vanlerberghe.

De architect deed nog zijn best om alle puntjes op de i te zetten. Het gebouw naar achter opschuiven is niet haalbaar door de vorm van het perceel. Het pand wordt opgetrokken in geel-rode bakstenen met kleuraccenten op het schrijnwerk van de ramen. Er komt één dakvenster met zicht op de kerk en geen lichtstraat omdat de bewoners verduistering vragen. Het kerkbestuur was er niet voor te vinden om het dorpshuis in de kerk toe te laten.

De oppositiepartijen onthielden zich bij de stemming over het ontwerp van het nieuwe ontmoetingscentrum. (GUS)