Nieuw onthaalgebouw ‘Kamphuis’ opent dit weekend de deuren in Zedelgemse Vloethemveld

Tijdens het weekend van 1 en 2 oktober zwaait in Vloethemveld het langverwachte Kamphuis de deuren open voor het publiek. Dit onthaalgebouw wordt voortaan het startpunt voor wie de erkende topnatuur en het militair erfgoed graag wil ontdekken. De opening wordt de hele maand oktober gevierd met wandelingen en gidsbeurten.

Wie bij het Belgische leger actief was in Vloethemveld zal vooraan op het domein het nieuwe onthaalgebouw Kamphuis herkennen als de vroegere kantien. Het is een van die authentieke gebouwen die met de nieuwe naam aan het militair verleden van Vloethemveld herinnert: aan de Duitse bezetter tijdens de twee wereldoorlogen, het Britse krijgsgevangenkamp, het munitiedepot en de kazerne, en ten slotte de school voor de opleiding van onderofficieren.

Trouw aan de oude kantine is er in het Kamphuis opnieuw een bar ingericht. Een kleurrijke tijdslijn en kaarten van het wandelnetwerk maken bezoekers wegwijs. Vondsten en beeldschermen bieden een eerste kennismaking. Kijkwanden werpen een blik op de rijke en unieke fauna en flora van het 350 hectare uitgestrekt gebied op de grens van Zedelgem en Jabbeke. De twee gemeenten, de Vloethemveld vzw en het Historisch Wetenschappelijk Comité Vloethemveld staan in voor de publiekswerking met een jaarprogramma. De nabije twee Groene Barakken zullen na hun renovatie met tijdelijke exposities meer geheimen van het domein prijsgeven. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zal mee het onthaalplein rond het Kamphuis aanleggen.

“Uniek aan Vloethemveld is dat je de Europees beschermde natuur en de militaire geschiedenis niet los van elkaar kunt zien. De mens heeft hier de natuur beïnvloed, en omgekeerd”, duidt projectverantwoordelijke Hannah Vannieuwenhuyze van het Agentschap Natuur en Bos. Het ANB is de partner van Vloethemveld die het natuurgebied onderhoudt en het Kamphuis renoveerde.

Openingsmaand

Vanaf het onthaalgebouw zullen langs het houten hek Kamp Vloethemveld de verkenningstochten starten die verschillende routes volgen. “Die zijn afhankelijk van welke thema de geleide groepen verkiezen: meer het militaire erfgoed of de natuur rond bijvoorbeeld de dreven. Een beperkt aantal keer per jaar zal ook het stiltegebied opengesteld worden. Vloethemveld mag zich een van de acht domeinen noemen die in West-Vlaanderen de erkenning als Open Erfgoed kregen.”

Oktober is de openingsmaand van het Kamphuis, met onder meer gidsbeurten voor scholen en gezinnen, en een oorlogslezing van Snellegemnaar Johan Ryheul. Wie tijdens het weekend van 1 en 2 oktober in en rond het onthaalgebouw langskomt, beleeft de primeur. De nabije natuur zal er in woord en beeld uitgebreid in de kijker staan, het militaire verleden kunnen nieuwsgierigen er met eigen ogen zien en aanraken. De bar en een streekproductenmarkt zijn er open, gidsen wijzen er graag de weg, terwijl kinderen er hun tekentalent kunnen tonen.

Openingsweekend Kamphuis Vloethemveld op zaterdag 1 oktober van 12.30 tot 17 uur en zondag 2 oktober van 10 tot 17 uur. Gratis toegang. Programma: www.vloethemveldvzw.be – Facebook ‘Vloethemveld’.