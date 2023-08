Nieuw onthaal voor stedelijke ateliers in Roeselare

De Stedelijke Ateliers langs de Hoogleedsesteenweg in Roeselare hebben een nieuw onthaal. Sinds maandag kunnen inwoners die er materiaal komen ophalen zich aanmelden vooraan op de site.

“Het nieuwe onthaal zorgt voor meer duidelijkheid voor de mensen die hier over de vloer komen. Door deze nieuwe ruimte vooraan in te richten worden de verschillende verkeersstromen beter van elkaar gescheiden en is het hier een pak veiliger. Ook minder mobiele personen kunnen zich hier voortaan gemakkelijker aanmelden”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Debruyne (CD&V). Het nieuwe onthaal kadert binnen een groter plan voor de site. “In de toekomst willen we deze plek ook wat vergroenen en ontharden.”

De opening van het nieuwe onthaal gaat ook gepaard met nieuwe openingsuren die vanaf 1 september in gaan. “Zo zijn we op maandagavond langer open. Zo kunnen mensen na het weekend en een eerste werkdag toch nog hun materiaal komen terugbrengen”, aldus schepen Debruyne. De stedelijke ateliers zijn op maandag open van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 19 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur.