Nieuw multifunctioneel gebouw in de Prinsendreef in Ardooie wordt een ‘hotspot’ voor jeugd

Het gemeentebestuur keurde maandagavond tijdens de gemeenteraad principieel de plannen voor het nieuwe gebouw in de Prinsendreef goed. De werken zullen het dorpszicht veranderen en een nieuwe thuis geven aan verschillende organisaties en verenigingen. “Het wordt een hotspot voor de jeugd”, zeggen burgemeester en schepenen.

Door de strategische ligging wil het gemeentebestuur mobiliteitsproblemen oplossen en de doorstroom tussen verschillende organisaties verhogen. Het gemeentebestuur zei een tijdje geleden al dat de Prinsendreef zal afgesloten wordt voor doorgaand verkeer. “De site wordt hervormd tot een locatie voor kinderen en jongeren”, zegt communicatieschepen Véronique Buyck (Groep 82). “Op de locatie waar nu het jeugdhuis staat, komt een nieuwe thuis voor de buitenschoolse opvang ’t Filoetje, jeugdhuis De Komeet, kunstacademie Art’Iz en ArKodorpstheater.”

Voordelen

“Deze investering heeft heel wat voordelen”, zegt burgemeester Karlos Callens (Groep 82). “De Prinsendreef ligt op wandelafstand van de scholen en daardoor zal er minder busvervoer nodig zijn tussen de scholen en ‘t Filoetje. Maar ook voor onze energierekening is die investering interessant. De betrokken verenigingen organiseren hun werking nu nog in verouderde en energieverslindende gebouwen. Met dit nieuwe project zullen ze in 1 nieuw performant gebouw gevestigd zijn.”

Meerwaarde voor jongeren

“Het nieuwe gebouw heeft zeker een meerwaarde voor kinderen en jongeren”, zegt jeugdschepen Véronique Buyck. “Voor onze jonge Ardooienaren werken we toch een aantal drempels weg en bevorderen de doorstroming tussen de verschillende initiatieven: van de buitenschoolse opvang naar de kunstacademie of de bibliotheek, van de kunstacademie naar het jeugdhuis of de toneelverenging. Alles zal slechts op enkele stappen van elkaar liggen. Er komt ook een mobipunt in de Prinsendreef, zodat ook openbaar vervoer en deelfietsen binnen handbereik zullen zijn.”

Het schepencollege vraag de definitieve goedkeuring van het project met nog enkele kleine aanpassingen in de volgende gemeenteraad. De werken starten dan rond de zomer van 2023. Het nieuwe gebouw zou klaar zijn tegen de start van het nieuwe schooljaar in september 2024.