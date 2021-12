Nieuw monument voor vissers in Oostende

Oostende eert zijn vissers met een monument. Directe aanleiding is het herdenken van de vissersopstand in 1887 waarbij vijf vissers om het leven kwamen. Het stadsbestuur had wel oren naar de vraag om dat drama te vereeuwigen met een kunstwerk. Dat wordt, vandaag, vrijdag 17 december, onthuld.

Het initiatief komt van Doris Klausing en Giedo Vanhoecke die eerder al gehoor voor hun voorstel vonden bij voormalig schepen Jean Vandecasteele en oud-burgemeester Johan Vande Lanotte. Het huidige bestuur zorgt nu, met unaniem akkoord, voor de realisatie van het kunstwerk gecreëerd door de Oostends kunstenares Martine Vyvey.

Bloedige opstand

Directe aanleiding voor het kunstwerk is de vissersopstand op 24 augustus 1887 die zich grotendeels afspeelde rond en in het handelsdok (nu Mercatordok) en de voormalige vismijn ‘de Cierk’. De al langer smeulende oorzaak was de aanvoer van goedkope vis door Engelse vaartuigen. Doris Klausing die ook haar roman Tot elke prijs aan die opstand opdroeg, wijdt in deze editie haar tweewekelijkse column ook aan het drama. Meteen verklaart ze ook de titel Tot elke prijs.

“We zijn blij dat de stad ons voorstel nu realiseert”, aldus Doris Klausing. “Bij ons opzet kregen we ook de steun van de Cultuurraad, Heemkring De Plate en de Gidsenkring Lange Nelle en de vissersgemeenschap. Het beeld is niet alleen een eerbetoon aan de door de burgerwacht en gendarmerie gedode vissers maar ook een blijvende hommage en waardering aan alle Oostendse vissers die door de eeuwen heen en tot vandaag soms ten koste van eigen leven de vis op de kade zetten.”

Verdiend

Op een drie meter hoge sokkel in roestvrij staal verrijst een 2,40 meter hoge geabstraheerde figuur in brons die de dynamische dramatiek van een door dodelijke kogels getroffen (vissers)figuur symboliseert. Tot elke prijs is het eerste kunstwerk van de Oostendse kunstenares Martine Vyvey (www.martinevyvey.be) in de openbare ruimte in eigen stad. Eerder realiseerde ze ook het beeld Wilskracht aan het woonzorgcentrum Golf by Zilverduin aan de Vosseslag in De Haan.

Koning Leopold II heeft al zo’n 90 jaar zijn eigen, nu sterk gecontesteerd, ruitermonument, overigens gestut door een vals fragment visserijgeschiedenis. Nu krijgt de Oostendse visserij het eerbetoon dat ze al lang verdient. Het beeld wordt vandaag, vrijdag 17 december, om 14 uur onthuld aan de Sir Winston Churchillkaai ter hoogte van het treinstation.