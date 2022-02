Nieuw meerdaags programma ‘Vredesklassen Ieper’ voor derde graad basisscholen

Vredesklassen Ieper is een gloednieuw meerdaags programma op maat van klasgroepen uit het basisonderwijs, dus voor 10 tot 12-jarigen. Leerlingen worden twee of meer dagen op sleeptouw genomen door een educatieve gids rond het thema vrede, de missie waaraan deze stad haar naam verleent.

“Het programma biedt een goede mix tussen museumbezoek en actieve beleving in het landschap”, vertelt schepen voor Musea Dimitry Soenen. “De Last Post kan ’s avonds bijgewoond worden en er wordt overnacht in een kwalitatief groepsverblijf in het centrum van Ieper. Het initiatief groeide uit een unieke samenwerking tussen private en publieke partners uit Ieper: Vredesstad Ieper, In Flanders Fields Museum, Hooge Crater Museum en Menin Gate Group Accomodations. Het programma komt tegemoet aan de vraag van leerkrachten om te kunnen intekenen op een kant-en-klaar programma waarbij leerlingen op een pedagogisch verantwoorde manier ondergedompeld kunnen worden in het thema van oorlog en vrede. Het biedt bovendien een goede mix tussen leren en luisteren binnen de museummuren en er zelf actief mee aan de slag gaan in het landschap. Er is voldoende ruimte voor ontspanning en het bijwonen van de Last Post dichtbij is een enorme troef.”

Programma op maat

“Na het afzetten van de bagage bij het groepslogies, trekken de leerlingen naar het In Flanders Fields Museum”, verduidelijkt Stephen Lodewyck van het In Flanders Fields Museum. “Ze volgen er de workshop Droommuseum van Dré, gevolgd door een begeleid bezoek aan het museum. Na de lunch wandelen de kinderen in het voetspoor van Jeanne Mesdom die 11 jaar was toen de oorlog haar stad en haar familie in de greep kreeg. Er volgt een ontspanningsmoment op het speelplein en eenmaal terug in het hostel gaat de jeugd creatief aan de slag in de workshop ‘Kinderen over Vrede’. Na het avondeten wordt de dag afgesloten met het bijwonen van de Last Post plechtigheid.”

“Na het ontbijt op dag twee verlaat de groep het stadscentrum om het landschap te laten spreken. Het programma start aan de Menenpoort met een bezoek aan de vierstammige eik om daarna het voormalige oorlogslandschap in te trekken waarbij kinderen de littekens leren lezen die de oorlog heeft achtergelaten. Een thematisch bezoek aan Hooge Crater Museum gaat hier verder op in en een speurtocht op het nabijgelegen Hooge Crater Cemetery geeft de headstones een stem. Na de lunch in het Hooge Crater Themacafé wordt het verleden ingeruild voor een blik op de toekomst. De kinderen gaan tijdens de workshop ‘Klimaat – Oorlog en Vrede’ dieper in op de gevolgen van de klimaatverandering en bouwen nestkastjes – die ze mee naar huis mogen nemen – in het Vredesbos, waardoor de natuur wat dichter bij de school wordt gebracht. Twee dagen is nog steeds krap om Ieper helemaal te ontdekken. Daarom biedt de website extra programma’s om de uitstap tot 5 dagen te verlengen.”

Britse begraafplaats

Hoewel het verhaal van de oorlog zich hier meer dan 100 jaar geleden afspeelde, is het nog steeds aanwezig. Het landschap rond deze stad vormt één grote, stille getuige. De beste manier om die getuige een stem te geven, is door dit te betreden. We trekken te voet door een stukje voormalig oorlogslandschap en laten het landschap spreken. Na de wandeling gaan de leerlingen samen met de educatieve gids op bezoek bij het Hooge Crater Museum. Dit is een privaat museum omtrent Wereldoorlog I en bevat levensgrote reconstructies van oorlogstaferelen, een uitgebreide collectie wapens, uitrustingen en foto’s. Bij het Hooge Crater Cemetery, de vierde grootste Britse begraafplaats met zo’n 6.000 graven, gaan de leerlingen aan de slag met een opdracht.

Oorlog en klimaat

“De meerdaagse wordt afgesloten met een workshop rond klimaat. Er is een teveel of net een tekort aan water, het wordt droger of juist natter, waardoor regio’s niet langer geschikt zijn om er te wonen en te leven”, zegt Niek Benoot van Museum Hooge Crater. “Kleine eilandstaten die nauwelijks boven de zeespiegel uitsteken, dreigen te verdwijnen, woestijnlanden breiden steeds verder uit en oogsten mislukken jaar na jaar in Afrikaanse landen. Mensen en dieren worden zo, willen ze overleven, gedwongen te verhuizen. Klimaatvluchtelingen worden ze genoemd. Wetenschappers voorspellen dat er tegen 2050 150 miljoen mensen op de vlucht zullen zijn omwille van de verandering in het klimaat. Daarnaast kan een derde van alle plant- en diersoorten binnen 100 jaar uitsterven. Maar ook bij ons was er recent nog schrik dat er een tekort aan grondwater zou zijn als het zo droog bleef, terwijl we recenter nog te maken hadden met overstromingen in het zuiden van het land. Dus ook bij ons is de klimaatverandering voelbaar voor mens en dier. Handen uit de mouwen dus. Met het maken van een nestkastje willen wij vogels helpen die het moeilijk hebben door de verstedelijking en brengen wij de natuur wat dichter bij school, ons huis.” (EG)