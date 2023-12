Nieuw logo en nieuwe huisstijl bij woonmaatschappij IJzer & Zee

Woonmaatschappij IJzer & Zee heeft een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Dit is het sluitstuk van het implementatietraject dat werd opgelegd door het Vlaamse regeerakkoord om sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) tegen 1 januari 2023 samen te voegen tot één woonactor per gemeente.

De juridische inkanteling van de lokale sociale verhuurkantoren (vroeger Regionaal Sociaal VerhuurKantoor Westkust/Veurne-Diksmuide) werd afgerond in het voorjaar en de werking wordt verder geoptimaliseerd.

“Woonmaatschappij IJzer & Zee (WIJZ) wil in de elf gemeenten van haar werkingsgebied betaalbare en kwalitatieve huur- en koopwoningen aanbieden met aandacht voor kwetsbare huurders en kopers, architectuur, omgeving en duurzaamheid. Het personeelsteam werd uitgebreid en staat altijd paraat. Om dit in de verf te zetten, stellen we het vernieuwde logo en de nieuwe huisstijl voor. Hiermee wil WIJZ zich verder professioneel profileren als volwaardige partner op de private en sociale woning(huur)markt”, aldus algemeen directeur Alexandre Giele.

Samensmelting

“Het nieuwe logo is niet zomaar een visuele identiteit, maar staat symbool voor de samensmelting van de activiteiten van de voormalige SVK’s in de bestaande werking van de woonmaatschappij”, vult Jonas Bel, voorzitter raad van bestuur IJzer & Zee aan. “De verschillende diensten ondergingen een inhoudelijke heroriëntatie, waarbij kennis en expertise is gebundeld om een professionele dienstverlening te garanderen. Met veel enthousiasme heeft ontwerpbureau BAMM uit Nieuwpoort onze missie, onze identiteit en symboliek vertaald in een tastbare grafische vormgeving. Alle dienstwagens kregen een nieuwe bestickering, de website zit in een nieuw jasje, de interne en externe communicatietools, sjablonen en briefwisseling zijn aangepast en de technische ploeg is vanaf nu herkenbaar op pad met het logo dat fier op hun outfit prijkt”, aldus Jonas.

“Het sociale woonlandschap onderging de voorbije periode globaal een grote metamorfose en ook in de (nabije) toekomst staan er nog heel wat wijzigingen op het programma. Het Centraal Inschrijvingsregister wordt geïmplementeerd en er treden verschillende aanpassingen in werking inzake sociale huur, met onder meer een nieuw toewijzingsmodel.”