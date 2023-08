Nieuw knuppelpad aan de Pont d’Amour in Nieuwkerke: “Na dertien jaar was het dringend aan vervanging toe”

Aan de Pont d’Amour in Nieuwkerke werd het oude knuppelpad vervangen door een nieuw exemplaar, een realisatie van het Regionaal Landschap Westhoek vzw en de gemeente Heuvelland binnen het PDPO-project Herstelfonds ‘Link de Westhoek’. “Met onze nominatie voor de verkiezing van wandelgemeente van het jaar moet dit zeker een troef zijn”, zegt schepen van Toerisme Bart Vanacker. Het knuppelpad start aan de Pont d’Amour aan knooppunt 35.

Nadat eerder het wandelnetwerk werd uitgebreid in Heuvelland werd nu volop gezocht en gewerkt aan ontbrekende schakels in het netwerk. “Dertien jaar na de aanleg van het knuppelpad was dit dringend aan vervanging toe”, vertelt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Dergelijke ingrepen en inrichtingen maken de trage wegen en wandelpaden weer wandelklaar voor de vele recreanten.” Ook de toename van het aantal wandelaars tijdens en na de coronaperiode was een aanleiding om het knuppelpad te vernieuwen.

De Pont d’Amour heet officieel de Pont St.-Anne verwijzend naar Sint-Annakapel die daar stond en waar kantwerksters er hun schaarste vrije momenten doorbrachten in vaak mannelijke gezelschap. Eind 18e eeuw werd de kapel afgebroken, 100 jaren later kwam op de plaats van het kapelletje een viaduct van de tramlijn Kemmel-Waasten. Het avonturenparcours van Nieuwkerke loopt langs de oude tramroute die verrijkt is met kleine hindernissen.

Ook investeringen in Roesbrugge

Niet enkel in Heuvelland zijn er investeringen. In Roesbrugge is sinds kort een nieuwe leuning voorzien op de brug over de Dode IJzer en worden de mogelijkheden om zitbanken te plaatsen langs de Dode IJzerwandelroute bekeken. In Mesen worden dan weer een aantal onverharde wegen opgewaardeerd.