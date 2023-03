Nieuw kinderdagverblijf De Kikker in Veldegem verlicht opvangvraag in Groot-Zedelgem

Net voor de paasvakantie opent in Veldegem De Kikker, een groepsdagverblijf dat voortaan achttien kindjes opvangt. Zedelgem telt 359 opvangplaatsen, maar de vraag blijft steeds groter. Het lokaal bestuur helpt met het loket kinderopvang ouders zo goed mogelijk bij een tijdige en passende plek.

Dichtbij de lagere school, in de Koningin Astridstraat 13 in Veldegem, verwelkomt een nieuwe vestiging van kinderopvang De Kikker kindjes van 2 maand tot 2,5 jaar. Ouders kunnen van 7 uur tot 18.30 uur tijdens de werkweek met een gerust hart hun zoontje of dochtertje aan deskundige begeleid(st)ers toevertrouwen. De Kikker telt vijftien vestigingen in onder meer Brugge, Torhout en Eernegem, waar dagelijks 350 kinderen terechtkunnen. Zelfs een psycholoog en pedagogische medewerkers ondersteunen hun kwalitatief opgeleid personeel. De ouders worden sterk betrokken bij de werking van de opvang tijdens ook ouderavonden en voorleesweken.

Inkomensgerelateerd

De Kikker (voluit: De Kikker12) is één van de acht zelfstandige kinderdagverblijven in Zedelgem die inkomensgerelateerde opvang aanbieden. Een pluspunt, weet bestuurder van De Kikker Ann Seys. “De prijs voor de opvang wordt gebaseerd op het inkomen en de gezinssamenstelling. In de meerkost komt Kind & Gezin tussen. Doorgaans varieert dat bedrag tussen 18 en 22 euro per opvangdag. Dat kan ook wat hoger liggen. Bij andere gezins- of groepsopvang bedraagt dat vlug 30 euro. Ouders die in Zedelgem wonen, hebben geen voorrang om op ons beroep te doen, maar er is altijd wel een link met bijoorbeeld hun werk dat in de buurt is.”

Extra opvangplaatsen

Ook in Zedelgem zijn er geen opvangplaatsen op overschot. Wel integendeel. Met een lokaal loket kinderopvang houdt het gemeentebestuur zicht op de cijfers, en telde eind 2022 in Zedelgem 359 opvangplaatsen voor baby’s en peuters. “De 51 opvangplaatsen per 100 kinderen tussen 0 en 2 jaar mogen gerust verhogen naar 70. De vraag naar kinderopvang blijft nog steeds hoger dan het aanbod”, duidt schepen van Kinderzorg Ellen Goes.

Extra opvangplaatsen zijn dus broodnodig. Samen met het lokaal loket en het lokaal overleg kinderopvang kijkt het gemeentebestuur uit naar een vlotte samenwerking met groepsopvang De Kikker. We houden met het bestuur en een adviesraad voeling met wat leeft, en staan kinderopvang bij met opleidingen.”

Om de zoektocht voor ouders naar een opvangplaats gemakkelijk te maken, bracht Zedelgem alle kinderopvanglocaties digitaal in kaart via het platform Opvang.Vlaanderen. Via de link www.zedelgem.be/kinderopvang-0 is dat overzicht te vinden. “Hoewel de komst van deze nieuwe groepsopvang achttien nieuwe opvangplaatsen in Groot-Zedelgem creëert, gaan ouders best zo vroeg mogelijk tijdens de zwangerschap al naar opvang op zoek”, raadt Ann Seys van De Kikker aan. “We hopen dat we vanaf vandaag ook in Zedelgem veel kindjes en hun ouders gelukkig mogen maken, en dat er ook in deze gemeente op termijn voldoende opvangplaatsen kunnen bijkomen. De waardering voor wie kinderen opvangt moet beslist opnieuw meer positief in het nieuws komen.” (HV)