Nieuw kijkboek over het Oostende van voor de fotografie

Oostendenaar Luc Wittevrongel (70) stelde een kijkboek samen met litho’s en een paar etsen dat het Oostende van halfweg 19de eeuw in beeld brengt. De omwalde vissersstad kantelt dan als kruispunt van zee- en spoorverkeer naar de moderniteit en het mondaine kuurtoerisme aangevuurd door de koninklijke aanwezigheid.

De eerste vuurtoren en kursaal, de Peperbusse, het Wapenplein en de Groentemarkt, de badcabines op wielen, de haveningang… zoveel ankerpunten om ons pakweg 170 jaar terug in de tijd te oriënteren binnen een toen nog omwalde havenstad. De stad leeft van de visserij maar omarmt ook mondain Europa, dat vanaf 1865 Oostende als kuuroord erg waardeert. Met zijn kijkboek Oostende rond 1850 brengt leraar zedenleer en internaatbeheerder op rust Luc Wittevrongel die toenmalige stad aan zee weer in beeld.

Inspiratie bij Antony’s

“De interesse voor Oostendes verleden kreeg ik ingelepeld door Gustaaf Debleecker, mijn onderwijzer uit het vierde leerjaar aan de Albertschool”, zegt de auteur. De liefde voor de lokale geschiedenis ligt ook vast in de vele prentkaarten die hij in de voorbije decennia collectioneerde. “En na een bezoek aan de boeiende expo Oostende door de lens van de Antony’s rijpte de idee om mijn stad in een kijkboek te presenteren vóór de fotografie omstreeks 1860 hier ook zijn intrede deed. Vandaar de titel Oostende rond 1850.”

Luc Wittevrongel zocht en vond zijn documentair beeldmateriaal in vijf werken uitgegeven tussen 1841 en 1860. Hij kon daarbij putten uit zwart-wit en ingekleurde lithografieën in Album d’ Ostende van uitgeverij Jacques Elleboudt (1841), Ostende Histoire de la ville et du port van Nicolas Pasquini (1842), Monuments et Vues d’Ostende een uitgave van Buffa en Elleboudt (1847), Souvenir d’Ostende van Ferdinand Claassen uit 1858 en Ostende van Ghémar Frères Editeurs (1860). “Die werken kreeg ik bij het overlijden van Willy Seys, een oom van mijn vrouw, en vormen de basis van mijn kijkboek.”

Leopold II

“Voor het aantreden van koning Leopold II was Oostende nog een omwalde stad van vissers met een belangrijke maritieme traditie en sinds medio jaren 1850 ook een knooppunt van het internationale trein- en scheepvaartverkeer tussen Engeland en het Europese vasteland.”

Het kijkboek Oostende rond 1850 telt 104 pagina’s en presenteert een 50-tal reproducties van 19de eeuws litho’s in een gekartonneerde en geplastificeerde omslag. Het boek verschijnt in eigen beheer, eenmalig en in beperkte oplage. Voorintekenen kan nog tot 17 september door het overschrijven van 30 euro (+ 5 euro verzend- en verwerkingskosten) op rekeningnummer BE76 1096 5197 1795 met vermelding ‘Boek Oostende 1950’.