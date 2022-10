Nieuw kapsalon in Residentie Charles in Lendelede

Nathalie Vanneste opende recent haar nieuwe kapperszaak in Residentie Charles in de Stationsstraat 20. Vroeger runde ze nog jaren een kapsalon in Roeselare, daarna coiffeerde ze in woon-zorgcentra.

“Ik leerde de kappersstiel al vanaf mijn 15 jaar via leercontract”, zegt Nathalie (52), die al 19 jaar in de Hoevestraat in Lendelede woont. “Daarna runde ik 17 jaar kapsalon Fashion Coiffure in de Seringenstraat in Roeselare. Maar door omstandigheden ben ik daar met de zaak gestopt en werd dan kapster aan huis en in een aantal woon-zorgcentra. De corona-epidemie gooide echter roet in het eten en er was een hele periode zo goed als geen werk meer in de woon-zorgcentra. Ik bleef niet bij de pakken zitten en besloot in Lendelede met een eigen kapsalon te beginnen.”

Nathalie vestigde haar nieuwe kapsalon op het gelijkvloers van Residentie Charles. “Ik investeerde heel wat in nieuw materiaal en wil de zaak nu beetje per beetje uitbouwen. Met klanten uit Lendelede en omgeving. En ik hoop ook dat er van mijn vroegere klanten van Fashion Coiffure uit Roeselare nu de weg zullen vinden naar mijn nieuwe zaak in Lendelede.”

Openingsuren

Je kan bij Nathalie terecht van dinsdag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12 uur en 13.30 en 18 uur én zaterdag van 7 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Wel telkens op afspraak: 051 43 31 38 of

0494 79 72 47. (IB)