Nieuw jeugdboek Frank Geleyn maakt kanker bespreekbaar

Torhoutenaar Frank Geleyn, in 2023 precies 20 jaar kinder- en jeugdauteur, heeft zijn nieuwste boek uit. Het heet ‘Het net’ en is met zijn 148 bladzijden niet alleen het dikste, maar wellicht ook het meeste aangrijpende dat hij geschreven heeft. Het gaat over voetbal, gamen en verliefd zijn, maar vooral over kanker, NET-kanker meer bepaald.

“Ik weet helaas heel goed waarover ik het heb”, zegt de 62-jarige gepensioneerde leraar. “Ik ben namelijk zelf al een tijdlang met mijn gezondheid op de sukkel.”

NET-kanker is een zeldzame aandoening

NET staat voor Neuro-Endocriene Tumoren, een zeldzame vorm van kanker. Veelal wordt de aandoening erg laat ontdekt, omdat ze zo uitzonderlijk is en door de artsen lastig te herkennen valt. De kanker ontstaat door het overmatig delen van cellen in het neuro-endocriene systeem. De neuro-endocriene cellen ontvangen signalen van het zenuwstelsel en reageren hierop door hormonen te produceren. NET-kanker kan zich op verschillende plaatsen in het lichaam voordoen, onder meer in de dunne darm, de longen, de pancreas en de maag.

“Hoe zwaar dit thema ook is, ik wou geen negatief boek”

Een kleine drie jaar geleden bracht Frank de NET-kanker al eens zijdelings ter sprake in het kinderboek Zebra Blos. Ongeveer in dezelfde periode, ook in het najaar van 2019, verscheen van zijn hand het jeugdboek Game over met een jonge topgamer in de hoofdrol. Van dat boek werden meer dan 3.000 exemplaren verkocht, voor Vlaanderen een heuse bestseller.

Ook over voetbal, gamen en romantiek

Bijgevolg vroeg uitgeverij De Eenhoorn aan Frank om een nieuw jeugdboek te schrijven, maar dan over een gezin waarin een tiener met kanker geconfronteerd wordt.

“Ik heb de opdracht enigszins schoorvoetend aanvaard”, aldus Frank Geleyn, die in de Oisestraat op de wijk Torhout-Oost woont. “Ik had geen zin om een verhaal te schrijven dat alleen maar somber was. Hoe zwaar dit thema ook is, ik wou geen negatief boek. Niet om de realiteit te verbloemen, maar om hoop uit te stralen. Als ik daarin gelukt ben, maakt mij dat tevreden. Bovendien vond ik dat er ook enkele andere thema’s aan bod moesten komen. Wie van voetbal, gamen en/of een vleugje romantiek houdt, komt ook aan zijn trekken. Ik heb een warm en al bij al optimistisch verhaal geschreven over veerkracht en elkaar graag zien.”

Interessant om te gebruiken door psychologen

Het net, een titel die uiteraard geïnspireerd is op én het voetbal én de specifieke vorm van kanker, gaat over de tiener Arthur die als doelman houdt van keepen, maar ook van gamen en stiekem van Morgane, het meisje dat elke dag met hem meefietst naar school. Op een dag krijgt hij te horen dat zijn mama uitgezaaide NET-kanker heeft en stort zijn wereld in. Samen met zijn papa en zus moet hij het leed van zijn moeder mee zien te verwerken. “In het boek staat de vraag centraal hoe je omgaat met kanker bij iemand die je zo nabij is”, aldus Frank. “Zet je je eigen leven on hold of ga je door met het bestaan dat je leidde? Dat is geen eenvoudige zaak. Ik ben ervan overtuigd dat het boek interessant kan zijn voor psychologen om kanker bespreekbaar te maken bij jongeren. Als opstap naar kinderen van kankerpatiënten toe. De doelgroep zijn lezers van 10 tot 14 jaar: de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.”

Kracht en moed putten uit positief boek

In het boek heeft Frank veel uit zijn eigen situatie verwerkt. “Dat maakt het voor mij zo bijzonder”, zegt hij. “Ik ben heel blij dat ik, als het fysiek minder goed met me gaat, mijn verhalen kan schrijven. Ik zal dat blijven doen tot de laatste snik (lacht). Uit een positief boek kunnen jongeren die zich in een loodzware situatie bevinden, hopelijk kracht en moed putten. Ziek zijn en je laten gaan, is het ergste wat er bestaat.”

Op de zaterdagen 29 oktober en 5 november, telkens om 15 uur, signeert Frank het boek in Standaard Boekhandel op de Burg.