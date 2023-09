Nieuw innovatiecentrum in Oostende biedt ruimte om drones te testen en te ontwikkelen

POM West-Vlaanderen heeft dinsdag een nieuw innovatie- en democentrum geopend in Oostende. In Drone Dock kan gewerkt worden aan drones en is er ruimte voor technische demonstraties. Het is de bedoeling dat er ook prototypes en dronetechnologie worden ontwikkeld. Hogeschool Vives neemt de uitbating van het centrum voor zijn rekening.

De nieuwe loods is gelegen naast het VLOC waar ook het DroneLab van hogeschool VIVES is gehuisvest. Dat is een kenniscentrum voor de ontwikkeling van duurzame dronetoepassingen. Op lange termijn wil de POM drones steeds vaker inschakelen voor verschillende toepassingen, maar daar is nog heel wat onderzoek voor nodig. Dat onderzoek kan voortaan gebeuren in Drone Dock.

“Hogescholen hebben naast onderwijs ook een belangrijke onderzoekstaak. Wij moeten mee zijn met de nieuwe tendensen en daarom worden onderzoeksprojecten ook mee geïntegreerd in de opleidingen”, zegt Rob De Roo van Hogeschool Vives.

Testfaciliteiten

Het is de bedoeling om het centrum uit te rusten met testfaciliteiten. “Binnenkort komt er een wind- en regensimulatie. Daarmee kunnen we de prestaties van onze drones testen en optimaliseren”, zegt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. Er komt zowel binnen als buiten een testruimte voor drones. Ook wordt er voorzien in een vergaderruimte om informatie internationaal te kunnen uitwisselen. Ook is er plaats om prototypes te bouwen.

Verder wordt bekeken of drones in verschillende sectoren kunnen worden ingezet. “Zo kunnen we drones inschakelen bij offshore installaties of bij haveninfrastructuur. Vanuit Drone Dock kunnen we bijvoorbeeld testen ontwikkelen die gericht zijn op inspectie, onderhoud en monitoring van windmolenparken in de Noordzee”, zegt de Bethune. “We onderzoeken ook of we aan de kust nog gelijkaardige infrastructuren kunnen uitbouwen.”

Uitbouwen

POM West-Vlaanderen heeft ook de ambitie om drone-infrastructuur uit te bouwen in de rest van de provincie. “Drones kunnen worden gebruikt op onze regionale luchthavens. De stap naar onbemande luchtvaart is klein. De luchthaven Kortrijk-Wevelgem ziet hier alvast toekomstmuziek in”, vertelt de Bethune.

De voorzitter van POM West-Vlaanderen wil daarbij drones ook in een positief daglicht stellen. “Heel wat mensen denken bij drones aan wapens en oorlog, maar dronetechnologie kan veel meer zijn. Drones kunnen helpen om op een productievere en duurzamere manier te werk te gaan. Het is die positieve, vredelievende droneontwikkeling die voor ons centraal staat.”