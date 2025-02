Nieuw in krokusvakantie: Playmobil aan Zee

De krokusvakantie komt eraan: de perfecte gelegenheid om een nieuwe kinderactiviteit in Middelkerke te lanceren. Daarom slaan de dienst voor toerisme, Connect to Smile vzw en Hotel Acropolis de handen in elkaar voor de eerste editie van Playmobil aan Zee, een indoor multihappening rond het iconische speelgoed.

In een tijd waar kinderen al te makkelijk speelplezier op het kleine schermpje zoeken, wakkeren Playmobil-hobbyvereniging Connect to Smile, Hotel Acropolis en de dienst toerisme de creativiteit en verbeelding van kinderen aan met Playmobil aan Zee. Een week lang zet hotel Acropolis de deuren open voor een veelzijdig en toegankelijk Playmobilevenement.

Playmobil aan Zee is een primeur voor de kust. “Het event bundelt 1.000 vierkante meter exporuimte met Playmobildiorama’s, een dioramazoektocht, een speelzone met heel wat verschillende Playmobilthema’s, workshops en kraampjes waar je je ontbrekende Playmobilstuk op de kop kan tikken. Alle aanwezigen kunnen ook genieten van een lekker hapje en drankje”, vertelt Thierry Eeckman, marketing manager van Hotel Acropolis Middelkerke.

Playmobilisten

Voor Playmobil aan Zee zakken 24 gerenommeerde ‘Playmobilisten’ uit België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en zelfs Griekenland af naar Middelkerke. Opvallend is de door de populaire Netflixserie One Piece geïnspireerde opstelling en de verbluffende weergave van een middeleeuwse strijd met om en bij de 7.000 figuren. “Het is fantastisch om te zien hoe Playmobil verschillende generaties samenbrengt. Dit soort evenementen zet aan tot creativiteit en samenwerken”, aldus Elien Muylaert van Connect to Smile vzw.

Tussenseizoenen

“Middelkerke is een perfecte vakantiebestemming voor een korte familietrip in eigen land. Nog steeds verkiezen veel gezinnen met jongere kinderen een kustvakantie. Playmobil aan Zee sluit ook naadloos aan bij Hupsakee Krokus: een bonte verzameling activiteiten, spelletjes en evenementen voor kinderen, opgebouwd rond Ellis, een ijverig eekhoorntje dat de kinderen mee op sleeptouw neemt”, verduidelijkt schepen van toerisme Natacha Lejaeghere (LDD). Vanaf midden februari is het Hupsakeeboekje beschikbaar bij de infopunten toerisme en de verschillende displays in de lokale verdeelpunten.

Praktisch

Van 1 tot en met 9 maart 2025, dagelijks open van 10 tot 18 uur. Toegang kost 4 euro per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar en hotelgasten van Hotel Acropolis krijgen gratis toegang. Er is een geschenkje voor elk kind tot en met 12 jaar dat deelneemt aan de zoektocht. Tickets kunnen ter plaatse gekocht worden aan de kassa.