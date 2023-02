Nieuw hoofdstuk in renovatie Meerlaanmolen in Gistel

De gemeenteraad van Gistel keurde een nieuw ontwerpdossier voor de Meerlaanmolen goed, met name de bouwtechnische restauratie.

De Meerlaanmolen bevindt zich op het kasteeldomein Ter Waere. Voormalig burgemeester en molenkenner Alfred Ronse liet de molen bouwen achter zijn kasteel in 1933. Het bouwwerk was vooral bedoeld om elektriciteit op te wekken. Sinds 1977 is de Meerlaanmolen beschermd als monument. De molen is eigendom van de stad. De bouwfysieke toestand is echter slecht.

“De Meerlaanmolen bestaat bijna honderd jaar en is aan restauratie toe. Het project is ingedeeld in verschillende hoofdstukken: de toegankelijkheid van de site, de molentechnische ontmanteling, de bouwtechnische restauratie, restauratie van de molentechnieken en finaal omgevingswerken van de site”, laat schepen Wim Aernoudt (N-VA) optekenen. “De eerste twee ‘percelen’ – de toegankelijkheid en ontmanteling, dus – zijn al goedgekeurd in de gemeenteraad van september 2021. Hiervoor is de restauratiepremie toegekend door het Agentschap Onroerend Erfgoed.”

Gefaseerd

De bouwtechnische restauratie, in een eerste fase de aanpak van de fundering, kreeg onlangs groen licht van de raadsleden. “De renovatie van het fundering is technisch vrij complex. Er wordt onder de molenromp een nieuwe ringbalk gegoten in gewapend beton. Deze wordt op z’n beurt gestut door twaalf dwarsbalken”, legt de schepen uit. “Deze rusten dan weer op elk twee heipalen die in de grond worden geboord. Omdat de molen uiteraard blijft staan, moet de ringbalkplaatsing in fasen worden uitgevoerd. Via overlappende wapening vormt deze ringbalk na afwerking één geheel.”

De uitgave is geraamd op iets meer dan 391.000 euro. Er vallen premies te rapen voor een bedrag van 150.000 euro, waardoor het stedelijk aandeel zo’n 241.000 euro bedraagt. De totale kostprijs van de werken wordt geschat op minstens 1,6 miljoen euro waarvan de stad zo’n 850.000 euro voor zijn rekening neemt.