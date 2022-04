Nieuw hondengedragscentrum Com’In Dog geopend in Komen-Waasten

Groot of klein, lange of korte haren, een hoog knuffelgehalte of toch maar eerder een gespierd voorkomen? Ongeacht over welke hond het gaat, iedereen kan vanaf nu terecht bij Com’In Dog, het gloednieuwe hondengedragscentrum dat net de deuren opende in de grensgemeente.

“Droog en vooral uit de wind de honden kunnen begeleiden? Ik zou bijna durven zeggen dat het onbetaalbaar is!” Fanny Boucquillon (42) glundert wanneer ze haar eigen centrum aan de bezoekers voorstelt.

Eigen indoor centrum

“Ik ben al 20 jaar hondentrainster maar een vijftal jaren terug volgde ik een speciale opleiding als gedragstherapeut voor viervoeters. Een hond die in huis alles sloopt of erg frequent bijt? Het zijn vaak zaken die met een doorgedreven therapie opgelost kunnen worden. Alleen gaf ik dergelijke trainingen en behandelingen buiten, op straat of in de tuin van de mensen. Erg fijn als het mooi weer is natuurlijk, maar bij slecht weer, wind of regen was het een ander verhaal. Het was altijd al mijn droom om een eigen indoor centrum te kunnen openen, een droom die ik vandaag heb kunnen vervullen.”

Te vaak slecht advies

Als therapeute slaagt Fanny er vaak in om het probleemgedrag van honden te gaan corrigeren. “Vaak gaat het om kleinigheden in de dagelijkse routine die moeten worden aangepast”, vult ze aan. “Ik merk nog veel dat mensen zich slecht laten adviseren wanneer ze een hond in huis halen. Kwekers zonder al teveel scrupules vertellen de mensen eender wat, waardoor ze een hond in huis nemen waar ze absoluut geen kaas van hebben gegeten. Een Mechelaar die zo bijvoorbeeld bij een familie terechtkomt waar nog nooit honden waren, dat is om problemen vragen. Door een intensieve begeleiding komt het meestal wel goed, al waren er toch al enkele situaties waar het enige juiste advies was om de hond ergens anders te gaan plaatsen.”

Naast haar trainingscentrum voorzag Fanny ook een speciaalzaak voor hondenaccessoires. Een uitgebreid aanbod aan leibanden, voeding of speeltjes voor de viervoeters vind je hier terug.