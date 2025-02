Nieuw grafveld in Wevelgem moet worden opgehoogd: “Om stoffelijke resten sneller te laten verteren”

De parkbegraafplaats in de Moorselestraat in Wevelgem ligt stilaan vol. Daarom wil de gemeente een oud perceel voorbereiden om weer in gebruik te nemen. Dat terrein moet wel worden opgehoogd, omdat de graven anders te dicht bij het grondwater liggen.

In 2008 werd de vernieuwde begraafplaats langs de Moorselestraat in Wevelgem officieel ingehuldigd. Een groene oase van rust, die ook fietsers en wandelaars konden doorkruisen. Nu zeventien jaar later blijken de grafvelden waar begraven wordt in volle grond bijna uitgeput. Het sein voor de gemeente om een nieuw grafveld voor te bereiden.

Daarvoor wil ze het perceel links vlakbij de ingang aan de Moorselestraat aansnijden. Dat perceel werd vroeger al gebruikt als grafveld, maar door ontruimingen in de loop van de voorbije decennia is het terrein opnieuw beschikbaar.

Gewoon weer opnieuw beginnen begraven? Niet zo, want door de veranderde regelgeving moeten extra werken worden uitgevoerd. “Er werd bepaald dat graven zich boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand moeten bevinden. Op die plaats ligt het grondwaterpeil te hoog, waardoor het perceel moet worden opgehoogd”, aldus schepen Stijn Tant (CD&V).

Noodzakelijk

De werken worden geraamd op 43.423,27 euro. Een pak geld, maar wel een noodzaak volgens Geert Claeys, diensthoofd Openbaar groen en netheid. “Het heeft niets te maken met eventuele contaminatie van het grondwater”, drukt hij op het hart. Wel gaat het om de ontbinding en vertering van de stoffelijke resten die in de aarde worden neergelaten. “Organisch materiaal, dus ook stoffelijke resten, ontbinden en verteren best in een zuurstofrijk milieu. Als ze ondergedompeld in het water liggen, kan er te weinig zuurstof aan om dat mogelijk te maken.”

In de toekomst zal de ophoging stelselmatig worden toegepast wanneer oude percelen opnieuw in gebruik worden genomen. “Het is dan ook aangewezen om de vertering en ontbinding van de stoffelijke resten snel te laten gebeuren met het oog op eventuele latere ontruiming of verplaatsing. Vandaar dat betonnen grafkelders ook al een poosje moeten luchtdoorlatend zijn”, aldus Claeys. (JDr)