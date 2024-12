Nieuw Gistels stadsbestuur met nieuwe gezichten kan van start gaan: “We hopen de bestuursakkoorden in januari of februari voor te stellen”

Alle raadsleden hebben zonder aarzelen de eed afgelegd en mogen de komende jaren werken voor de ruim 12.200 inwoners in Gistel. Bij de nieuwe gezichten twee schepenen: Philip Struelens (52) en Ben Van Quaethem (38). “We maken volop werk van een bestuursakkoord”, aldus burgemeester Defreyne.

Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Het obligate zinnetje weerklonk in een goed gevulde zaal Zomerloos meer dan dertig keer: 23 raadsleden, nog eens de burgemeester en vijf schepenen, en ook drie leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD). Al hebben nog niet alle zes BCSD-leden hun eed afgelegd. Team Burgemeester en Vooruit hadden namelijk vier kandidaturen ingediend, terwijl er door het samenhokken van N-VA met Vlaams Belang maar drie meerderheidszitjes zijn. Daardoor zijn de kandidaturen van de meerderheid onontvankelijk. “Vervelend, maar geen drama”, berust burgemeester Gauthier Defreyne (Team Burgemeester). “Eigenlijk is het een anomalie in de wetgeving dat je eerst kandidaturen moet indienen alvorens je weet hoeveel zitjes je hebt. Maar goed, in de zitting van januari trekken we dit recht, het BCSD blijft intussen voortwerken.” Het comité behandelt vooral individuele sociale dossiers, zoals aanvragen voor leefloon.

Philip Struelens (Team Burgemeester) mocht voor het eerst de eed afleggen als schepen van onder meer infrastructuur, lokale economie en wonen. “Sinds de verkiezingen heb ik me ingewerkt door veel beleidsteksten en dossiers te lezen, en de komende tijd ga ik nog veel diensten bezoeken.”

Nog een nieuwkomer is Ben Van Quaethem (Vooruit), die jeugd, sport, speelpleinwerking en klimaat behartigt. “Ik wil het komende jaar zoveel mogelijk jeugdverenigingen, jeugdhuizen en sportverenigingen en -clubs bezoeken om iedereen te leren kennen. De bevoegdheid klimaat is er niet zomaar aan toegevoegd: ik wil hier echt mee gestalte aan geven, bijvoorbeeld door het verder planten van bomen.”

jonge gezichten

Defreyne besluit: “We maken volop werk van een bestuursakkoord en willen het in januari of februari presenteren. De eedaflegging is het officiële startschot van de legislatuur. Ik zie over heel de gemeenteraad bekeken veel nieuwe, jonge gezichten en dat kan alleen maar positief zijn.” Naast de nieuwe schepenen zijn er ook vijf nieuwe raadsleden: Michael Vanparys (Vlaams Belang), Zhan Chang Long (Team Burgemeester), Ilse Dereepere, Wouter Stael en Jonas Staelens (Samen Gistel).

