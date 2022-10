Nieuw gelegenheidskoor ‘Kuurne zingt’ nodigt je uit

Na twee moeilijke coronajaren waar mensen niet konden samenkomen om te zingen, gaat nu toch het initiatief ‘Kuurne zingt’ van start. ‘Kuurne zingt’ is een nieuw gelegenheidskoor op initiatief van enkele mensen om vier keer per jaar samen te zingen, want samen zingen maakt gelukkig.

Bernard Marchau is een van de initiatiefnemers. Hij speelde enkele jaren geleden met het idee om mensen samen te brengen om te zingen. “Het is een vervolg op wat ik vroeger nog gedaan heb: zingen voor het plezier, samen met anderen. Iedereen is welkom op onze zangavonden. Voor al wie graag zingt. Wij voorzien de piano, wat coaching en een drankje. De aanwezigen zorgen voor de stemmen. Of je nu een echt zangtalent bent of je bent een hese ekster, dat heeft geen belang. Het is samen zingen wat telt. Lien Hellyn is onze begeleidster op de piano en ikzelf zal het koor dirigeren en de toon zetten.” Kuurne zingt is gratis. Je moet je ook niet van tevoren inschrijven. Je komt gewoon langs.”

‘Gezonde buurten’

Bernard vond in Katrien Voet de perfecte partner om samen met pianiste Lien Hellyn deze zangavonden te organiseren. Katrien Voet is netwerkcoördinator bij CM, zone Kortrijk en woont ook in Kuurne. Zij promoot Gezonde buurten: “Zingen maakt blij, zingen brengt mensen samen, zingen geeft positieve energie en doet de stress zakken, samen zingen maakt mensen gelukkig. En dat is wat we met Gezonde buurten willen bereiken. De mensen zingen graag, maar er zijn tegenwoordig nog maar weinig gelegenheden om samen te zingen. Als je geen echte nachtegaal bent, zing je meestal enkel in de auto of onder de douche. Maar wij nodigen nu iedereen uit om samen met ons mee te komen zingen.” “We zingen een aantal hedendaagse popsongs zoals bijvoorbeeld We zullen doorgaan, Nobelprijs en Love shine a light”, besluit Bernard. “Over de tekst moeten de mensen zich geen zorgen maken, die worden in het groot geprojecteerd op een scherm en er zullen ook een aantal papieren bundels klaarliggen.” (ADM)

Meer info: Facebookgroep gesgroenepeloeze. Data: 18 oktober, 20 december, 28 februari en 25 april, telkens om 20 uur (tot circa 21.30 uur) in de Hoeveschuur van Hoeve Vandewalle Boomgaardstraat 168 – Kuurne