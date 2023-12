Nieuw geboorteplekje onthuld: 254 kindernamen op nieuwe geboortezuil in Lettenhofpark

Ondanks de mindere weersomstandigheden waren er toch heel wat jonge gezinnen aanwezig op de onthulling van de achtste geboortezuil.

“We kiezen bewust niet voor een geboortebos, maar wel voor de symboliek achter dit geboorteplekje. Dit jaar staan alle 254 namen van de kinderen geboren in 2022, netjes geordend op een zuil met vier kanten volgens de seizoenen. Zo werden er in de lente 62 kinderen geboren, in de zomer maar liefst 79 en in de herfst 54. Op de zijde van de winter kunnen we 59 namen lezen”, legt jeugdschepen Isabelle Degezelle (CD&V) uit.

Het nieuwe geboorteplekje werd ingericht in het in aanleg zijnde Lettenhofpark op enkele tientallen meter van de eerste geboortezuil die in 2016 geplaatst werd met de kinderen op die in 2015 geboren werden.

“Elk jaar komt het geboorteplekje op een andere plaats. Zo gingen we in 2017 naar het Kikkerstekje in Heestert in de Remi Deprezstraat. In 2018 werd de zuil in het Surremontbos in de brouwerijstraat in Otegem geplaatst. In het Millleniumpark in Moen werd in 2019 het geboorteplekje geopend en in 2020 gingen we naar de picknickweide in de Brucqstraat in Sint-Denijs. Zo hadden we in elke deelgemeente een plekje. In 2021 zijn we terug naar Heestert, achter de gemeenteschool getrokken en vorig jaar kregen de kinderen geboren in 2021 op het Europaplein in Zwevegem hun geboorteplekje. Dit is aan het nieuwe speelbos dat er in ontwikkeling is.”

Leuke attentie

Ieder jaar loopt de realisatie van het geboorteplekje in samenwerking met de Gezinsbond die voor alle nieuwgeboren kinderen een leuke attentie meehad.

De aanleg van het geboorteplekje oogt ook speciaal. Er werden twee zitbanken geplaatst die gemaakt werden van omgewaaide bomen. Enkele medewerkers van de groendienst, die bedreven zijn met de kettingzaag, maakten er een krokodil van.

Voor de onthulling van de zuil kon men ook beroep doen op Sinterklaas en enkele Zwarte Pieten die tijd vrijmaakten voor deze heuglijke gebeurtenis. (Geert Vanhessche)