Nieuw ecologisch landschapspark in Sint-Jan: “Rustgevende oase voor inwoners en bezoekers”

De stad Ieper plant de aanleg van een groot ecologisch landschapspark in Sint-Jan. Het park zal een rustgevend natuuroord dicht bij de buurt worden en tegelijk een nieuwe groene long voor alle Ieperlingen. Het voorontwerp werd voorgesteld aan de buurtbewoners en het brede publiek.

“Dit park is een belangrijke aanwinst voor de stad Ieper”, vertelt Valentijn Despeghel, schepen van Milieu en Landschap (Vooruit). “We kiezen voor een ecologisch ontwerp, waarbij water, beleving, erfgoed en ecologie centraal staan. Zo creëren we een park dat zowel voor mensen als voor planten en dieren een waardevolle plek wordt. Centraal doorheen het park van 15 ha komt een wandel- en fietspad met nieuwe brug over de Bellewaerdebeek.”

“Er is plaats voor robuuste natuur met veel water, een avontuurlijke speelzone, dorpsweide, boomgaard, voedselbos en hondenlosloopweide. Water, beleving, erfgoed en ecologie staan voorop bij het ontwerp. Het water wordt zo veel mogelijk ter plaatse geïnfiltreerd in poelen en grachten zodat het niet meer versneld afstroomt en elders geen problemen veroorzaakt. Door veel ruimte voor water en bomen te voorzien zal het park ook voor verkoeling zorgen tijdens warme zomers.”

Sporen uit verleden

“De site herbergt een uniek stukje Ieperse geschiedenis. Bijna 800 jaar geleden bouwde men, op zowat een kilometer buiten de stad, een nieuwe ‘leprozerie’, gekend als ‘de hooge siecken’. Een plek waar de melaatsen in een afgezonderde gemeenschap leefden en verzorgd werden. Halfweg de 17de eeuw verdween de ziekte en werd de vrijgekomen grond van de leprozenhuizen bij de hoeve ‘Goed der Hoge Zieken’ gevoegd die al deel uitmaakte van de zorginstelling.”

“De vierkantshoeve werd bewoond tot kort voor de Eerste Wereldoorlog. Op verschillende plaatsen doorheen het park wordt dit erfgoed in de kijker geplaatst.” De werken zullen in fases verlopen. In februari 2024 wordt een struikengordel achter de woningen langs de Groenestraat aangeplant.

Veel vraag

In zijn totaliteit zal het park 1,4 miljoen euro kosten. De stad hoopt met de grondwerken en de aanleg van de wandelpaden te starten in de loop van 2024. De stad is afhankelijk van subsidies voor de ontwikkeling van het park. Er is al financiële steun toegezegd door het Agentschap voor Natuur en Bos en de Provincie West-Vlaanderen. Daarnaast steunen Kronospan, Rotary Club Ieper en Lions Club Ieper-Poperinge het project. In januari 2024 wordt duidelijk of er ook vanuit Europa financiële steun komt.

“Het is duidelijk dat het project leeft én dat er veel vraag is naar meer toegankelijk groen aan de noordzijde van de stad. We zullen ons uiterste best doen om een toekomstgericht en klimaatrobuust park te creëren dat aan de verwachtingen van de Ieperlingen voldoet”, besluit Valentijn Despeghel. Geïnteresseerden kunnen het verloop van het project volgen via www.ieper.be/park-sint-jan.

(EG)