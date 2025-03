Nieuw dienstencentrum ’t Kursaaltje in Knokke-Heist moet ondersteuning bieden aan kwetsbare doelgroepen

In Knokke-Heist heeft een nieuw dienstencentrum de deuren geopend. Ouderen, mantelzorgers en mensen in kwetsbare situaties zijn voortaan van harte welkom in ‘t Kursaaltje in de Kerkstraat. Het is een nieuw initiatief van vzw De Lindeboom.

Dit nieuwe ontmoetingscentrum wil samen met de buurtbewoners een warme en ondersteunende gemeenschap vormen, waar mensen elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten en hun sociale netwerk kunnen uitbreiden. Bedoeling is een omgeving creëren waarin buren spontaan met elkaar in contact komen, elkaar helpen en bijstaan.

‘t Kursaaltje wil fungeren als een centraal aanspreekpunt waar iedereen met vragen of noden terecht kan voor informatie en ondersteuning. De initiatiefnemers streven ernaar een open en gastvrije plek te zijn voor alle buurtbewoners, waar ontmoeting centraal staat. Ze willen bijdragen aan een gemeenschap waar zorgen gedeeld kunnen worden en waar ze samen oplossingen vinden voor de alledaagse uitdagingen waarmee iedereen te maken krijgt. (MM)