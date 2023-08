Nieuw dienstencentrum in Ardooie zoekt vrijwilligers

Op 1 september gaat een nieuwe fase van start in het nieuwe dienstencentrum van BEN in Ardooie. Het dagcentrum draait reeds op volle toeren en nu komen de volgende activiteiten in zicht. Voor een aantal van deze activiteiten worden vrijwillige medewerkers gezocht.

Welke taken zullen ze te doen hebben? In het buurtrestaurant zoekt men nog medewerkers voor het bedienen van de maaltijden en het afruimen. Er komt een gezellig marktpleintje waar de mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar een koffie kan uitgeschonken worden. Of misschien ben je de geschikte persoon om gewoon een praatje met hen slaan? Bezoekers wegwijs helpen in het centrum is een andere activiteit waarbij vrijwilligers worden ingezet.

Gratis maaltijd

Vrijwilligers zijn niet op een vergoeding uit. Toch is er voor hen een return. ‘Onze vrijwillige medewerkers ervaren dankbaarheid en waardering voor de inzet. Er is het gevoel van sociaal bezig zijn. Er is een zinvolle en nuttige dagbesteding. Op de dag van vrijwilligerswerk is er een gratis warme maaltijd’ zegt verantwoordelijke Evelien Degrijse. (JM)

Info: 051 74 02 60.