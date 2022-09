Nieuw dagwinkel ‘All in one Express’: “We breiden uit waar mogelijk”

Kulwinder Singh (41) en zijn vrouw Rakhi Kaur (39), zaakvoerders van de nachtwinkel ‘Karan’ hebben een nieuwe dagwinkel ‘All in one Express’ geopend in de Kortrijksestraat 3 in Heule.

Heule is een winkel rijker. Kulwinder Singh (41) en zijn vrouw Rakhi Kaur (39), zaakvoerders van de nachtwinkel ‘Karan’ blijven niet bij de pakken zitten. Het zijn gedreven ondernemers die voorruit willen. “We beginnen klein, maar breiden uit waar mogelijk”, zeggen de uitbaters van de nieuwe dagwinkel ‘All in one Express’. “We verkopen hetzelfde als in onze nachtwinkel, daarmee willen de klanten tegemoet komen voor kleine boodschappen. De winkel is elke dag open van 7 uur tot 19 uur. Dinsdag zijn we gesloten.”

3 handelszaken op 50 meter

Het begon met een nachtwinkel ‘Karan’, Kortrijksestraat 5. Daaropvolgend kochten ze iets verderop café St. Job, Kortrijksestraat 19. Nu starten ze in dezelfde straat, twee huizen verder dan hun nachtwinkel, een dagwinkel ‘All in one Express’. “We hebben hier onze vaste stek gevonden. Onze drie kinderen Karandeep, Anmol en Manshveer gaan hier naar school en zijn ondertussen ingeburgerd in de Heulse samenleving. We concentreren onze zaken in Heule.” Het opzet was eerst Café St. Job om te bouwen, maar deze plannen zijn gewijzigd in timing. “De handelshuur voor het uitbaten van het café eindigt op 31 maart 2023. Vanaf 1 april krijgt het pand een nieuwe invulling. Wellicht een Indisch restaurant, maar we zijn nog niet zover. Laten we ons eerst focussen op onze nieuwe zaak”, zegt Kulwinder.

Kulwinder en zijn vrouw Rakhi hebben iets met speciale datums. Ze trouwden op Valentijnsdag, Karandeep is een kerstkind, Anmol zag het levenslicht op 12/12/2012 en de nieuwe dagwinkel ‘All in one Express’ opent samen met de 58ste Tinekesfeesten.