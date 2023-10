Nieuw concept Waregemse boerenmarkt is schot in de roos

Na een jaar afwezigheid werd de Waregemse boerenmarkt op zondag 1 oktober, tijdens de herfstshopping in het centrum van de stad, een groot succes.

De hoogdag voor fans van gezonde, duurzame en eerlijke voeding en drank bood ook fairtrade en duurzame produkten aan. Boeren en hoevewinkels konden naar hartenlust hun voedselgamma aan een zeer groot publiek kenbaar maken.

Het concept was nieuw dit jaar. De lokale handelaars trokken in bij Keukens Dekeyzer in de Stationsstraat en boden in de verschillende keukens hun verse producten aan. Tijdens de kookdemo’s kon worden geproefd en de dorst kon worden gelaafd met lokale en fairtrade drankjes.

The Mule Stompers zorgden voor een muzikaal streepje. Kinderen konden een ritje maken op de mechanische paardjes, knuffelen met boerderijdieren en zich uitleven op de springkastelen.