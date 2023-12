Nieuw concept voor vijfde editie Kerstsfeerterras in Dadizele

Op vrijdag 22 december organiseert Dadizele Onderneemt voor de vijfde keer haar Kerstsfeerterras. Vanaf 17 uur kan men in het ‘t Torreke aanschuiven aan verschillende standen waar verenigingen en handelaars tal van spulletjes en lekkernijen verkopen. “We kiezen dit jaar voor een nieuw concept”, aldus Kris Callemein en Nessim Ben Driss van de werkgroep die instaat voor de organisatie.

Ondernemersvereniging Dadizele Onderneemt groeit stilaan uit tot een vaste waarde in de gemeente. Met onder andere de organisatie van de jaarmarkt in augustus en een nieuwjaarsreceptie voor de handelaars, drukt Dadizele Onderneemt almaar meer haar stempel. “Het is nu al de vijfde keer dat we ons Kerstsfeerterras organiseren. De voorbije jaren groeide dit evenement uit tot een gezellige bijeenkomst net voor de feestdagen”, aldus Rik Knockaert, voorzitter van Dadizele Onderneemt.

Nieuw concept

Het Kerstsfeerterras kreeg dit jaar een nieuw jasje. “De voorbije jaren baatten de lokale horeca-uitbaters centraal de bar uit. Daarrond stonden dan verenigingen met hun standje. De centrale bar verdwijnt en we creëren als het ware een middenplein in ‘t Torreke. Veertien verenigingen en handelaars zullen een stand uitbaten. De verenigingen mogen, in vergelijking met vroeger, nu ook drankjes en hapjes serveren”, aldus Kris Callemein van de werkgroep. “We merken dat er heel diverse verenigingen en handelaars op ons evenement zullen staan. Dat maakt het natuurlijk extra leuk”, aldus Nessim Ben Driss.

Tijdens het evenement kunnen de aanwezigen ook genieten van randanimatie. Zo komt een bekende Vlaming langs om enkele liedjes te zingen en geeft ook het plaatselijke schoolkoor het beste van zichzelf. Daarnaast is er ook een spectaculaire act. “Vorig jaar was het best wel koud, daarom hebben we ervoor gekozen om dit jaar verschillende vuurkorven te plaatsen. Dat zorgt ook voor extra gezelligheid”, aldus Nessim. Het Kerstsfeerterras start om 17 uur.