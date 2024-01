Nieuw concept van kerstmarkt in Ieper krijgt positieve evaluatie: “Volgend jaar willen we een reuzenrad”

Zowel schepen Diego Desmadryl als de chaletuitbaters en vzw Centrummanagement blikken tevreden terug op de kerstmarkt in Ieper, dankzij de mooie opkomst, tevreden bezoekers en succesvolle evenementen zoals de tractorparade. “We hebben de perfecte basis gelegd om het in de toekomst alleen nog maar beter te doen”, aldus de schepen.

Het was met veel trots en vertrouwen dat schepen van Evenementen Diego Desmadryl (Open Ieper) begin november samen met de vzw Centrummanagement het nieuwe concept van de kerstmarkt in Ieper voorstelde. Twee maanden later maakt hij de balans op. “Het was een topeditie”, glundert de schepen. “Nogmaals is gebleken dat de schaatspiste een absolute meerwaarde is voor de jeugd. Ook de verenigingen waren heel tevreden dat ze een chalet konden uitbaten om de kas te spijzen. Veel Ieperlingen vertelden me blij te zijn dat er eindelijk weer iets volwaardig georganiseerd werd. Natuurlijk zijn er een aantal zaken voor verbetering vatbaar, maar ik denk dat we de perfecte basis gelegd hebben om het in de toekomst alleen nog maar beter te doen.”

Ook de uitbaters van winterbar Barski, die een van de grote almhutten inpalmde, blikken tevreden terug op de eindejaarsperiode. “De verwachtingen waren hooggespannen en toch werden ze meer dan ingelost”, zegt Thibaut Cloet, die samen met Jonas Verfaillie de winterbar uitbaatte. “Iedere dag was het kermis en ambiance. Op vrijdag- en zaterdagavond was het telkens op de koppen lopen. Tijdens de kerstvakantie werd het nog drukker. Het kan altijd beter, zoals bijvoorbeeld het weer, maar dat heeft ons niet echt parten gespeeld aangezien alles overdekt was. Ook de optredens waren een schot in de roos. De mensen blijven dan hangen en verder feesten in de hutten, zowel bij ons als bij de collega’s.”

Jonas Verfaillie en Thibaut Cloet van Barski. © gf

Bij de vzw Centrummanagement overheerst ook tevredenheid, maar voorzitter Jürgen Crombez maakt wel enkele kanttekeningen. “De grote chalets hebben een meerwaarde gecreëerd en de chaletjes van de verenigingen zorgden ervoor dat er al van ’s middags een grote opkomst was dankzij hun aanhang. Anderzijds zag ik dat er dit jaar geen chaletjes waren met mutsen en kerstartikelen. Alles was horeca”, vervolgt Jürgen Crombez. “Het gevolg was wel dat de cafés zwaar afgezien hebben. Ik ben ook horecavoorzitter en dat is de keerzijde van de medaille.”

Tractorparade

De drukste momenten waren vaak op vrijdagavond, zoals met de tractorparade op 22 december. “Dat was een enorm succes”, bevestigt schepen Desmadryl. “Dat proberen we volgend jaar zeker te herhalen. Ook de intrede van de Kerstman was een groot succes. De opkomst voor de optredens was zeker op vrijdag zeer goed. Maar we moeten nog evalueren of het ook nog nodig is op zaterdag. Of kunnen we dat budget beter gebruiken voor iets anders? Maar zonder die optredens hadden de verenigingen niet zoveel volk gehad.”

Vernieuwingen

De volgende jaren mogen de Ieperlingen dus een gelijkaardig concept verwachten in de eindejaarsperiode. “Al gaan we natuurlijk naar vernieuwingen zoeken”, aldus Desmadryl. “Het was goed, maar je moet altijd proberen beter te doen. Misschien kunnen we een groter aanbod voorzien van externe chalethouders of nog meer verenigingen betrekken? En omdat de stellingen van de Lakenhallen volgend jaar elders opgesteld zullen staan, zal ook de schaatspiste moeten verhuizen.”

“Verwachtingen waren hooggespannen, maar ze werden meer dan ingelost” – Thibaut Cloet

“Ook heel positief was dat we de zaterdagmarkt konden behouden op de Grote Markt”, vervolgt de schepen. “In alles wat er in de toekomst beslist wordt, is het absoluut prioritair dat de zaterdagmarkt op de Grote Markt kan blijven. Of toch zoveel mogelijk. Het aantal verhuizingen van de zaterdagmarkt werd nu al gereduceerd van twaalf naar zes keer en dit jaar is het doelstelling om dat maar vier keer te doen. Zo zijn we aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om ook tijdens de Dolle Dagen de zaterdagmarkt op de Grote Markt te houden. Dan moet de zaterdagmarkt enkel verhuizen tijdens de twee kermissen, de rally en Gent-Wevelgem.”

Meer invulling

De schepen ziet zelfs mogelijkheden om het kerstgebeuren uit te breiden. “Volgend jaar zou het de bedoeling zijn om ook de Leet te betrekken. Misschien kunnen we daar iets voor gezinnen met jonge kinderen organiseren?”, aldus Desmadryl, die ook erkent dat sommige zaken voor verbetering vatbaar waren. “De toiletten bijvoorbeeld. In het begin waren er te weinig en ook de opstelling was niet ideaal. Dat zijn kinderziektes waaruit je kan leren. Ook de afwerking rond het kerstgebeuren, bijvoorbeeld het zicht vanuit de Boterstraat, was niet oké.”

Jürgen Crombez licht al een tipje van de sluier van de plannen voor volgend jaar. “Vergeleken met de grotere centrumsteden, die subsidies krijgen voor hun jaarwerking maar waar Ieper net buiten valt, hebben wij onvoldoende middelen om mooie attracties naar Ieper te laten komen, maar toch zijn we aan het kijken om volgend jaar een reuzenrad te plaatsen. Dat is voor 95 procent zeker. We willen een grote attractie die de Grote Markt wat meer invulling geeft en wat mooier maakt. Nu zaten we op de parkeerzone, maar volgend jaar zouden we weer willen uitbreiden richting fontein, zodat het weer een groter dorp wordt. Maar natuurlijk moeten we voldoende chaletuitbaters vinden die daar ook in wil meegaan.”

Winterbar Barski komt volgend jaar in elk geval zeker terug. “Sowieso”, zegt Thibaut Cloet. “Het is een project voor meerdere jaren. Met die gedachte in het achterhoofd hebben we ook geïnvesteerd in inrichting, sfeer en beleving van de chalet. Alle tafels, banken en toog lieten we op maat maken. Alles om ons publiek een aangenaam gevoel te geven als ze bij ons binnenkomen, zodat ze volgend jaar zeker terugkeren.”