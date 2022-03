Nieuw centrum voor gedwongen terugkeer in Jabbeke moet huidige centrum in Brugge vervangen

De Vivaldi-coalitie heeft een akkoord over de bouw van drie gesloten centra en een extra vertrekcentrum om buitenlanders vast te houden in afwachting van hun gedwongen uitzetting. Dat schrijft De Tijd woensdag. Een daarvan komt in Jabbeke.

De regering-De Croo trekt 100 miljoen euro uit voor een nieuw strategisch plan om de terugkeer van mensen zonder verblijfsrecht in ons land op te drijven. Speerpunt is de bouw van nieuwe centra in Jabbeke, Zandvliet en Steenokkerzeel en in het Waalse Jumet, bij Charleroi.

Daarover hebben de Vivaldi-partijen na stevig onderhandelen een akkoord gesloten, vernam De Tijd. Dat had veel voeten in de aarde, want het is geen geheim dat de groenen koele minnaars zijn van het concept gesloten centra.

Meer dan 1.000 plaatsen

De nieuwe centra zullen leiden tot een gevoelige stijging van het aantal plekken om mensen zonder verblijfsrecht vast te houden in afwachting van hun gedwongen repatriëring. Sinds het begin van de legislatuur steeg het aantal plekken al van 635 naar 751. Met de bouw van de nieuwe centra gaat de capaciteit naar 1.145.

“Deze beslissing is een echte mijlpaal. We creëren meer terugkeercapaciteit dan ooit en kunnen een reuzensprong voorwaarts zetten in het terugkeerbeleid van ons land”, aldus staatssecretaris Mahdi (CD&V).

Ter vervanging van centrum in Brugge

Het centrum in Jabbeke komt er ter vervanging van het bestaande gesloten centrum in Brugge. In Steenokkerzeel, nabij de luchthaven van Zaventem, wordt een vertrekcentrum gebouwd voor kort verblijf. Hier worden ook mensen die moeten terugkeren kort vastgehouden om van daaruit een snelle terugkeer naar hun herkomstland mogelijk te maken. De openbare opdracht voor het centrum wordt deze week gelanceerd.

Voor de terugkeer van families met minderjarige kinderen wordt de capaciteit in terugkeerhuizen (zogenaamde FITT-woningen) quasi verdubbeld met 26 woningen tot een totaal van 54 woonunits. In terugkeerhuizen worden gezinnen intensief begeleid door terugkeerbegeleiders en gelden minder vrijheidsbeperkende maatregelen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld school blijven lopen.

Geen nieuw beleid

In een reactie heeft Kamerlid Theo Francken (N-VA) het over “hemeltergende aankondigingspolitiek”. “Bij haar aantreden werd groot uitgepakt met het nieuws dat er twee gesloten centra zouden bijkomen in Zandvliet en Jumet, terwijl dit al drie jaar eerder beslist was. Dit is geen nieuw beleid, men heeft simpelweg getreuzeld om een reeds genomen beslissing uit te voeren.”