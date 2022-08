Nieuw casinogebouw van Middelkerke staat er nog niet,… maar wint nu al prestigieuze architectuurprijs

De prestigieuze International Architecture Award 2022 is toegekend aan het evenementengebouw – zeg maar het nieuw casinogebouw- van Middelkerke. De International Architecture Awards zijn de oudste en meest prestigieuze mondiale prijzen op het gebied van bouwen. Ze worden jaarlijks uitgereikt door het Chicago Athenaeum, Museum of Architecture and Design, samen met The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies en worden beschouwd als toonaangevend in de architectuur.

De opdracht om een nieuw evenementengebouw te ontwerpen aan de kust bij Middelkerke en tegelijkertijd de bestaande zeedijk te versterken, werd benaderd vanuit het perspectief van het oorspronkelijke landschap. Met het ontwerp wordt een vernieuwd duinlandschap toegevoegd aan de bestaande kust. In het hart van het gebied verrijst een markant gebouw, dat als een nieuw baken aan zee staat. Het evenementengebouw Middelkerke biedt onderdak aan een casino, een hotel, een restaurant, een multifunctionele evenementenruimte en een ondergrondse parkeergarage, die zorgt voor een autovrije zone op straatniveau. Naast de versterking van de zeewering en autovrije zone levert het ontwerp ook een bijdrage aan de verbetering van de openbare ruimte, door de versmelting van de boulevard en het Epernayplein.

Nieuwe openbare ruimte

Het ontwerp schept een omvangrijke openbare ruimte met het bestaande Epernayplein als centrum. De dijk wordt verder de zee in verplaatst, wat een uitbreiding van het Epernayplein mogelijk maakt, terwijl het geïntegreerd wordt in het landschap. Een ondergrondse parkeergarage zorgt voor een autovrije zone. Als verbinding tussen de stad, het plein en het strand is een groot kunstmatig duin gebouwd, waarin het casino, de openbare zaal voor tentoonstellingen en concerten en een restaurant zijn ondergebracht. Helmgras, waterpartijen en zandgeulen die uitkomen op het strand simuleren een duin-ervaring. De nieuwe openbare ruimte, met de klim naar het groene plein bovenop het duin is een toeristische attractie op zichzelf. Daar vind je ook, verbonden aan het evenementengebouw, het strandhotel, met een open raster van gekromde balken van accoya hout. Het hele ontwerp optimaliseert de processen van energievoorziening, afvalverwerking en productie en past, waar het kan, herbruikbare materialen toe.

Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, vindt de toekenning van deze award voor het evenementengebouw Middelkerke fantastisch. “De uitreiking van de International Architecture Award bewijst dat we twee jaar geleden kozen voor het beste voorstel. Het sobere, intuïtieve ontwerp sprak ons selectiecomité met verschillende experts meteen aan. De toenmalige unanieme keuze wordt nu versterkt door deze award. Je voelde ook dat het bouwteam meer dan zorgvuldig hun huiswerk maakte en op de proppen kwam met een duurzaam en stijlvol ontworpen gebouw. Ondertussen is de bouw van deze blikvanger voor onze gemeente gestart. We kunnen niet wachten tot het nieuwe evenementengebouw de beleving in onze gemeente als een vliegwiel aanzwengelt! Ik wil het bouwteam, de ontwerpers en de aannemers van harte proficiat wensen met het binnenhalen van deze award.”