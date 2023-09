Nieuw Buurthuis Cassiers in Vladslo wil mensen verbinden: “Iedereen zal hier welkom zijn”

Grootse plannen voor Vladslo: er komt een nieuwbouw waar zowel het dienstencentrum De Klaproos, het dagcentrum Het Kloosterhof, het dienstenchequebedrijf Partoe, de Mindermobielencentrale als alle ondersteunende diensten voor thuiszorg onderdak zullen vinden.

“Het Buurthuis Cassiers wil een plaats zijn waar je geluk kan vinden en verspreiden. Het Buurthuis moet mensen verbinden en hen een plaats bieden om in alle gelijkheid samen te kunnen ontspannen. We willen een anker zijn in een warme buurt. In het Buurthuis is iedereen welkom, jong en oud”, vertelt Patricia Azou, coördinator van het zorgcentrum Cassiers.

“We zetten ook in op jonge mensen, met een aanbod voor twintigers en dertigers die bijvoorbeeld eenzaam zijn of last hebben van een psychische kwetsbaarheid. Hier zullen ze kunnen samenkomen, deelnemen aan een activiteit en zich ontspannen op welke manier dan ook, ongeacht hun afkomst, overtuiging of financiële mogelijkheden. De deuren staan ook open voor wie gewoon een boek wil lezen of een handwerkje wil doen, een gezelschapsspel spelen of samen met anderen wil zijn.”

Minder mobiel

Het Buurthuis wil eveneens een hand uitsteken naar mensen die minder mobiel zijn. “Ook in de deelgemeenten, weg van het centrum, willen we een zorgzame buurt creëren in samenwerking met stad Diksmuide en de scholen. Mobiliteit is hier nog een enorm probleem, want het openbaar vervoer is niet toereikend. Daarom hebben we de Mindermobielencentrale opgestart, wat inmiddels echt een succes is. Vandaag zijn er 35 vrijwillige chauffeurs die dit jaar al 795 ritten aflegden. Wie zich geroepen voelt om ook vrijwilliger te worden bij deze toffe groep is altijd welkom, ook al ben je maar een paar uur beschikbaar”, geeft Patricia nog mee.

Nieuw pand

De nieuwbouw wordt gerealiseerd op een stuk grond tegenover het klooster en de school, vrij centraal in Vladslo. “Het wordt een gebouw dat voor iedereen toegankelijk is, doordat we alle diensten op het gelijkvloers plaatsen terwijl de technische ruimte op de verdieping zal zijn. Het pand zal ruim 900 vierkante meter groot zijn. De ruimtes, met veel lichtinval en in het groen, zullen multifunctioneel kunnen ingezet worden, voor voordrachten, vormingen maar ook buurtfeesten in samenwerking met zorgpartners en verenigingen. We hopen de bouw te kunnen starten begin januari 2024, om dan in het najaar 2025 te kunnen openen”, aldus directeur Gerdi Desmedt. “De parking blijft waar ze nu is. Er is een bushalte vlakbij en er komt nog een fietsenstalling bij het gebouw. Bij een staande receptie zal er plaats zijn voor 200 mensen.”

Mooi project

Zo zal het nieuwe ontmoetingscentrum er gaan uitzien binnenkort. © GF

“Het is een mooi project waarbij de medewerker en vooral Patricia – heel betrokken waren bij de plannen. Dankzij hun inbreng zal de nieuwbouw voldoen aan de eisen van de doelgroepen. Na de verhuis zullen de lokalen die nu gebruikt worden volledig ter beschikking komen van De Hoeksteen”, licht de directeur toe. “In eerste instantie zullen al onze medewerkers mee verhuizen naar de nieuwbouw en moet er niemand worden aangeworven.”

“We zetten ook in op jonge mensen die eenzaam of kwetsbaar zijn”

“In het Buurtcentrum verwelkomen we iedereen”, geeft coördinator Patricia nog mee. “Je wordt er steevast met de glimlach ontvangen. Samen met een multidisciplinair team staan we graag in voor een zorgzame buurt. Op dinsdag 10 oktober 2023 organiseren we in OC De Zwaan overigens ook het Buurtfeest, een zang- en dansfeest voor jong en oud.”