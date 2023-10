Nieuw boekenruilkastje in Weeldestuk in Sint-Andries

Ter hoogte van Weeldestuk nummer 1 in staat sinds kort een nieuw boekenruilkastje.

Katelijn Lantsoght was al lang vragende partij voor zo’n boekenkastje. “De hoofdreden van de aanvraag is omdat ik graag lees, en thuis veel gelezen boeken heb die nutteloos in de kast blijven staan. Ik weet dat veel buren graag lezen, en het is dan ook mijn bedoeling dat zij boeken kunnen ruilen. Ik hoop ook dat het anderen aanwakkert om te lezen”, aldus Katelijn.

“Persoonlijk lees ik graag detectiveboeken, maar sinds het kastje er staat, is mijn interesse en hopelijk die van anderen al uitgebreid. Er wordt gretig geruild, want ik zie dat er regelmatig andere boeken in liggen. Momenteel zijn er alleen maar boeken te vinden in ons kastje, maar het zou misschien ook leuk zijn om bijvoorbeeld gezelschapsspelletjes te ruilen.”