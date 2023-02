Nieuw bestuur voor Unizo Diksmuide: “Waren al een tijd vragende partij naar verjonging”

Woensdagavond heeft Unizo Diksmuide een volledig nieuw bestuur voorgesteld. “We waren al een tijd vragen partij naar verjonging”, klonk het.

“Unizo Diksmuide heeft een actieve werking. Wij waren al een tijd vragende partij naar verjonging in het bestuur. Eerst dachten we een paar jonge mensen in het bestuur bij te nemen, maar uiteindelijk kozen we ervoor, in samenspraak met Unizo West-Vlaanderen, om met een volledig nieuwe en jonge ploeg het bestuur te vormen”, vertelt afscheidnemend voorzitter Philippe Libeert. “De uittredende bestuursleden blijven wel nog actief binnen de Unizo-beweging, hetzij regionaal, hetzij provinciaal.”

De nieuwe voorzitter is Pauline Vanoverschelde die wordt bijgestaan door Nele Vandewoude als secretaris, Klaas Lagrou die penningmeester wordt, Emmely Cloet is de nieuwe communicatieverantwoordelijke en David Van Moorlegem en Bart Seys vervolledigen het bestuur.

Unizo Diksmuide kan je volgen op Facebook via de pagina van Unizo Diksmuide. (ACK)