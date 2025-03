Nieuw bestuur krijgt hoofdrol in Drie Mussenproject: “De basis is alvast gelegd”

Alle Diksmuidse partijen spraken zich voor de verkiezingen uit voor de heropstart van het Drie Mussenproject. Wanneer zet het stadsbestuur Diksmuide nu de volgende stap?

Het Drie Mussenproject (Handzamevallei-Diksmuide) is uitgegroeid tot een schoolvoorbeeld van samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties en een win-winproject voor landbouw en natuur. Door de Drie Mussenkaas, het Drie Mussenbier, de Drie Mussenbrug en het logo is het project ook uitgegroeid tot een echt merk.

Leiding onduidelijk

“De jongste jaren is er, onder andere door de stopzetting van de samenwerking en steun van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), nog maar weinig gebeurd rond het project. Het zou doodjammer zijn dit model niet verder te gebruiken en uit te bouwen. In tegenstelling tot wat sommigen willen laten uitschijnen, is het Drie Mussenproject nooit een initiatief geweest van Natuurpunt. Het was een initiatief van het Regionaal Landschap Westhoek, het stadsbestuur van Diksmuide, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de betrokken landbouwers en het polderbestuur. Het Regionaal Landschap stond in voor de planning en uitvoering en alles gebeurde altijd op vrijwillige basis”, aldus Peter Bossu van SOS Kustpolders.

“Overtuigd van het belang van het project en de voorbeeldfunctie, zouden we het als SOS Kustpolders een enorme gemiste kans vinden om het Drie Mussenproject niet verder te zetten. Om te weten wat de standpunten van de verschillende politieke partijen zijn, hebben we hen voor de verkiezingen een brief gestuurd. We kregen van alle partijen een antwoord, en daaruit bleek dat alle partijen voor het verderzetten van het project zijn. Meermaals benadrukt men wel dat dit altijd op vrijwillige basis moet gebeuren en dat de coördinatie in handen moet blijven van het Regionaal Landschap Westhoek.

Vlaams Belang maakt een grondige analyse van het dossier en de landbouw in het algemeen en benadrukt hierbij het ongenoegen tussen landbouw en natuur. De partij hekelt ook de politieke spelletjes die in het verleden rond het Drie Mussenproject gespeeld werden. Project 8600 betreurt de stopzetting van de samenwerking met het ANB en roept op om een oplossing te vinden voor het verderzetten van het project.

Financiering nodig

SOS Kustpolders houdt rekening met de opmerkingen die verschillende partijen geven. De brieven mogen gezien worden als een democratische analyse van het project. We zijn uiteraard tevreden dat uiteindelijk alle partijen het verderzetten van het Drie Mussenproject steunen. Er is nog werk aan de winkel om het project weer echt op te starten en een financieringssleutel te vinden.

Duidelijkheid scheppen

Nu het nieuwe bestuur een aantal maanden in het zadel zit en men volop bezig is met het opmaken van het meerjarenplan, is het ook tijd om duidelijkheid te scheppen over hoe het stadsbestuur het Drie Mussenproject terug zal opstarten. Een samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek lijkt ons hier het beste middel om het mooie project opnieuw vorm te geven. De basis is alvast gelegd, de standpunten zijn duidelijk, nu nog de actie.”