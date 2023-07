Niets staat komst Albert Heijn in Jabbeke nog in de weg

De veelbesproken mogelijke komst van een vestiging van supermarkt Albert Heijn in het centrum van Jabbeke is effectief een feit. “De aanvraag is volledig goedgekeurd en alle beroepen in dit dossier zijn van de baan”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Claudia Coudeville. De afbraakzone in de Stationsstraat is intussen afgezet en al in augustus zou de sloop beginnen.

Met een Okay (van de Colruyt-groep), een Aldi en de Spegelaere supermarkt is Jabbeke al behoorlijk goed van warenhuizen voorzien. Toch komt er binnen afzienbare tijd nog eentje bij en niet van de minste: de Nederlandse gigant Albert Heijn zal zich vestigen in de Stationsstraat, in het centrum van het dorp dus. Dat Albert Heijn met heel veel interesse naar Jabbeke kijkt was al langer bekend maar nu zijn ook alle voorwaarden vervuld en staat niets de komst nog in de weg. De nieuw te bouwen supermarkt zal zich vestigen op een af te breken zone in de Stationsstraat met huisnummer 27 tot en met 33.

“De aanvraag is volledig goedgekeurd en alle bezwaren die er waren zijn door aanpassingen en verduidelijkingen intussen dus ook van de baan”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Claudia Coudeville (CD&V). “Als gemeentebestuur hebben wij aan de ontwikkelaar wel enkele voorwaarden opgelegd zoals een betere ontsluiting met ook een pad langs de Jabbekebeek. En natuurlijk vroegen we ook voldoende parkeerplaatsen op de site zelf.” In het project van ontwikkelaar NIC zouden 58 parkeerplaatsen voorzien worden op het gelijkvloers en ook nog eens 35 op het dak. Het gemeentebestuur heeft bovendien geëist dat de parkeerplaatsen aan de straatkant ook buiten de openingsuren van de winkel kunnen gebruikt worden door het algemene publiek.

“Als bestuur hebben we de ontwikkelaar voorwaarden opgelegd zoals een pad”

Dat het de ontwikkelaar van plan is nu ook echt vaart te maken me de bouw wordt intussen duidelijk in de Stationsstraat. De zone met af te breken gebouwen, waaronder ook een onbewoonbaar verklaarde woning, werd afgezet met hekken.

Echter wel met één uitzondering: Frituur Wagen 33, waarmee de ontwikkelaar ook een verkoopovereenkomst bereikte in functie van afbraak, blijft voorlopig verder werken. “Wij hebben een overeenkomst dat we hier mogen blijven tot september 2024”, klinkt het bij de frituur. Dat komt omdat de frituur eerder aan de rand van het project ligt, op de parking. Dus wij kunnen nog verder werken terwijl sloop en bouw hiernaast al aan de gang zijn. Maar sowieso gaan wij op zoek naar een andere locatie in Jabbeke.” De afbraak van de overige gebouwen zou al in augustus starten. (PDV)