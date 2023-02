Niet niks, die collega’s NIX

Collega’s NIX, een aantal personeelsleden van de gemeente Wevelgem, keken de herwonnen vrijheid na Corona met enthousiasme tegemoet. Tijdens de receptie van wielerklassieker Gent-Wevelgem werd beslist om een fuif te organiseren. Met succes want afgelopen week mocht TastToe een cheque van 6035 euro in ontvangst nemen.

Gent-Wevelgem 2021, enkele collega’s van de gemeente Wevelgem genieten tijdens de receptie na afloop van de koers, van de sfeer en de drukte. Iets wat ze zoals zovelen hard gemist hebben tijdens de Coronaperiode. “We hadden het er inderdaad over”, vertelt Mieke Devos. “En dat we terug zin hebben op plezierige zaken te doen nu we opnieuw mochten genieten van onze vrijheid. Al snel kwamen we tot het idee om een fuif te organiseren voor het goede doel.”

TD&JC

Op 17 december vorig jaar vond dan de TD&JC fuif plaats, een oldskool dansfeest in jeugdhuis Ten Goudberge. Vierhonderd fuifgangers beleefden er naar horen zeggen een onvergetelijk feest, wat heel wat geld in het laatje bracht. “Mede dankzij wat sponsors en de medewerking van de jeugdclub zamelden we 6035,81 euro in voor VZW Tastoe”, vervolgt Mieke. “We kozen voor Tastoe omdat we – als personeelsleden van de gemeente Wevelgem – ook echt iets wilden doen voor de lokale gemeenschap. Bovendien paste dit ook in de bedoeling van de Warmste Week waarbij kansarmoede centraal stond. Tastoe is een organisatie die instaat voor een maandelijkse voedselverdeling in Wevelgem, via navraag bij het OCMW kwamen we al snel bij hen uit. Met het geld zal ook schoolmateriaal gekocht worden voor jongeren die het nodig hebben binnen onze eigen gemeente.”

Generatie X

De collega’s organiseerden de fuif onder de naam Collega’s NIX. “Dat is een knipoog naar de generatie X, waarvan velen van ons deel uitmaken”, zegt Servaas Boucquey. “De generatie die tussen de babyboomers en de millennials valt. Die kregen al eens de naam dat ze alles in de schoot kregen geworpen en zelf niks organiseren. Wij willen net het tegendeel aantonen van dat verhaal, dat we wel degelijk iets stevigs op poten kunnen zetten en daarmee ook een goed doel kunnen steunen. We voelden veel warmte en enthousiasme voor ons initiatief en zijn dan ook heel dankbaar dat iedereen er een echt feest van gemaakt heeft met een mooi bedrag als eindresultaat. Wellicht krijgt dit initiatief nog een vervolg.”