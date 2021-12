Niet één, maar twee extra krachten na historische vacature Last Post: Bart en Johan zijn de nieuwe ceremonial assistents onder de Menenpoort

De onafhankelijke Ieperse vrijwilligersorganisatie Last Post Association, die sinds 1928 verantwoordelijk is voor de dagelijkse organisatie van de Last Post onder de Menenpoort, schreef dit najaar voor het eerst een vacature uit voor een extra ceremonial assistant. Door de grote respons zijn er meteen twee aangeworven: Johan Moors en Bart D’Hulster gaan een vrijwillig en langdurig engagement aan als “essentiële schakel”.

“Ik ben al meer dan 35 jaar bezig met WO I, het zit in mijn DNA”, vertelt de 58-jarige Johan uit de Ieperse deelgemeente Vlamertinge. De man verloor vorig jaar zijn job. “Door corona. Ik werkte als administratief bediende bij een groot exportbedrijf. Gelukkig kon ik bij stad Ieper aan de slag als onthaalmedewerker voor het In Flanders Fields Museum en Yper Museum. In mijn nieuwe job kan ik de microbe voor WO I deels kwijt. Toen ik het nieuws van de vacature voor de Last Post vernam, heb ik even getwijfeld, want dat is een langdurig vrijwillig engagement. Ik heb beslist om het toch doen en ga ervoor tot ik niet meer kan. Uit groot respect voor wat de gesneuvelden voor ons deden. Ik wil de herinnering aan hun sacrifice hoog houden.”

Ongezien succes

“Voor het eerst in ons 93-jarig bestaan schreven we een vacature uit, die een enorme en zelfs ongeziene weerklank kreeg, ook in de nationale media”, aldus Benoit Mottrie, voorzitter van de Last Post Association. “We ontvingen heel wat informatievragen en reacties van gemotiveerde kandidaten, die zich willen inzetten voor de verdere instandhouding van het dagelijkse eerbetoon aan de gesneuvelden. Ik wil iedereen danken, die interesse toonde. Het was een moeilijke keuze door de vele goede kandidaten. Daarom hebben we geopteerd om niet één, maar onmiddellijk twee nieuwe ceremonial assistants aan ons team toe te voegen. We hebben nu een groep van vijf. In een beurtrol zullen twee van hen elke avond aanwezig zijn als essentiële schakel in de dagelijkse organisatie: zij verwelkomen mee de bezoekers en deelnemers aan de plechtigheid, duiden de publiekszones aan, zorgen dat bands, koren, vaandeldragers, militaire eenheden, scholen en andere groepen hun juiste plaats onder de Menenpoort krijgen, helpen mindervaliden, plaatsen nadars en touwen en komen tussen waar nodig.” (TP)