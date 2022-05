Niemand wil pintjes tappen in De Ark

Al een half jaar is er geen uitbater meer in de kantine van de Ardooise sporthal De Ark.

In november van vorig jaar ging de vorige uitbater, die in dienst was van de gemeente Ardooie, op rust. Tot drie maal toe schreef de gemeente een vacature uit, maar de gegadigden haakten af. Tot ergernis van de gemeentelijke oppositie.

“Een job met financiële verantwoordelijkheid en flexibele uren wordt hier onderbetaald”, merkte Rudi Debusschere (Samenplus) nog op tijdens de jongste gemeenteraad. Ze zoeken volgens Debusschere werkelijk een witte merel die aan het minimumloon de kantine wil uitbaten. Volgens de burgemeester is er een correcte verloning volgens het barema.

Gedurende een korte periode was er wel iemand bereid de kantine open te houden met een deeltijds uurrooster. Maar na nauwelijks één maand hield hij het voor bekeken omdat hij een beter aanbod kreeg in Izegem.

Een aantal sportclubs en gebruikers van de sporthal beginnen zich stilaan te ergeren aan het gesloten zijn van de kantine. Ter gelegenheid van de sportraad van maandag bevolkten vrijwilligers de bar.