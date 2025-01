Niemand vervangt een lekke band sneller dan Dries: “Amper 50 seconden nodig om een fietsband te wisselen”

Dries De Caigny is hoofdtechnicus bij Bike Republic Roeselare. Als fietshersteller kent de fiets geen geheimen voor hem. Dat hebben ze op het BK snelste bandenwissel tijdens Velofollies geweten. In amper 50 seconden slaagde Dries er in om een fietsband te wisselen.

Afgelopen weekend tijdens Velofollies in Kortrijk, een totaalbeurs voor alles wat de fiets aangaat, stond ook het Belgisch kampioenschap snelste fietsbandenwissel op het programma. Dries De Caigny uit Meulebeke, die in de Roeselaarse vestiging van Bike Republic werkt, kroonde zich tot Belgisch kampioen en dit al voor de vierde keer.

“Deelnemers moesten zich vooraf inschrijven en men kon deelnemen aan het BK op vrijdag, zaterdag en zondag”, begint Dries zijn verhaal. “Ik heb deelgenomen op zondag en ik was de laatste deelnemer van de laatste reeks. De opdracht bestond er in om een band van een velg te halen en te wisselen met een andere band. Op vrijdag stond de scherpste tijd op 1’28 maar op zaterdag had een deelnemer die tijd al verbeterd tot 1’02. De voorlaatste deelnemer op zondag zette een scherpe tijd neer van 1’02. Ik was dus de laatste deelnemer en ik klaarde de klus in 50 seconden. Daarmee was ik opnieuw Belgisch kampioen. Opnieuw, ja, want het was de vierde editie van het BK snelste bandenwissel en ik heb ze alle vier gewonnen.”

Chinezen op WK?

“Karl Vannieuwkerke deed de presentatie op vrijdag en zaterdag, maar niet op zondag. Het was zijn verjaardag en hij had vermoedelijk iets beters te doen op die dag (lacht).”

“Ik weet niet of er een WK bestaat. Ik heb daar gisteren ook over nagedacht. Maar ik denk niet dat ik dat zou kunnen winnen. Ik denk dat enkele Chinezen nog veel sneller zouden zijn dan ik.”

“Ik heb automechanica gestudeerd, maar doordat mijn pa veel fietste, raakte ik meer en meer geïnteresseerd in fietsen. In 2006 was ik jobstudent bij Fietsen Lesy in Izegem en ik kreeg er een vast contract. In 2013 begon ik in Roeselare bij Bike Republic en ik ben daar nu hoofdtechnicus. Ik woon in Meulebeke en kom toch meestal met de fiets naar het werk. Alleen als het hard regent, neem ik de wagen.”

“Op maandag ben ik vrij en mijn werkweek begint eigenlijk pas op dinsdag. Ik begin mijn werkweek liefst met een lekke band. Ik vind dat ideaal: het is geen ingewikkelde zaak en een uitstekende start om de werkweek te starten.”