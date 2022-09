Niels Destadsbader geeft startschot van solidariteitsloop voor kankeronderzoek: “Heel fier”

KickCancer zorgt dat jonge Belgische patiënten toegang krijgen tot innovatieve onderzoeksprojecten voor betere behandelingen. De vijfde editie vindt plaats op 25 september in Brussel.

Op 25 september vindt de vijfde editie van Run To Kick plaats aan de voet van het Atomium. Niels Destadsbader geeft het startschot van de jaarlijkse solidariteitsloop van KickCancer, de Belgische stichting die strijdt tegen kinderkanker. Ook andere bekende gezichten zullen aanwezig zijn: meter Angèle en vader en zoon Jacques en Kevin Borlée lopen mee. Het doel is om 1 miljoen euro in te zamelen om vijf Europese onderzoeksprojecten voor betere behandelingen voor kinderen met kanker te financieren. Vorig jaar werd er 725.000 euro ingezameld. Het is dit jaar voor het eerst dat alle geselecteerde projecten ook openstaan voor Belgische patiëntjes. Inschrijven om zelf mee te lopen kan nog tot en met 21 september.

Solidariteit

“Als peter van KickCancer kon ik er vorig jaar tijdens Run To Kick niet naast kijken: het gevoel van solidariteit en samenhorigheid is op dit event zo hard te voelen. Het brengt mensen samen met een zeer oprechte en hoopvolle boodschap. Dat ik opnieuw KickCancer mag vertegenwoordigen in haar missie om onderzoek naar kinderkanker te financieren, maakt me dan ook heel fier”, klinkt het bij Niels Destadsbader.

Run To Kick vindt plaats op zondag 25 september om 11 uur. Inschrijven kan via www.runtokick.be.