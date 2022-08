Niels Destadsbader gaat strippen voor nieuw VRT-programma

Dit najaar gaan acht bekende mannen uit de kleren op Eén in ‘For one night only’, een werktitel. Daarmee willen ze het taboe rond typische mannenkankers doorbreken. Niels Destadsbader en Dieter Coppens hebben al toegezegd.

For one night only (werktitel) is een Brits televisieformat van All3Media dat sinds 2017 een jaarlijks terugkerend fenomeen is verschillende landen. Je leest het goed: ze gaan naakt – maar wel functioneel. Ze tonen namelijk niet enkel hun lichaam, ze tonen vooral hun engagement. Want het programma wil door dit unieke en in het oog springende evenement vooral het taboe doorbreken rond kanker – zoals prostaat- of teelbalkanker – bij mannen.

Niemand minder dan Niels Destadsbader en Dieter Coppens nemen het initiatief en ontpoppen zich samen met zes andere bekende mannen dus tot rasechte strippers. Elk van hen is van ver of dichtbij al met kanker in aanraking gekomen en doorbreekt met zijn optreden en zijn getuigenis maar wat graag het stilzwijgen over dit soort – en andere – kankers. Want als zij uit de kleren durven gaan voor heel Vlaanderen, dan moet elke Vlaamse man toch eens over het thema durven praten met zijn huisarts?

Wie zijn de andere mannen?

Het programma volgt de acht mannen van de casting en de voorbereiding tot en met het grote slotspektakel. Tussen het repeteren, dansen en waxen door komen we vooral ook meer te weten over wat dit soort kankers kan aanrichten. Eind oktober geven de mannen een eenmalig, uniek optreden in het Kursaal van Oostende. De namen van de overige zes zijn nog niet bekend. Wellicht gaat het ook over VRT-gezichten maar we zijn er vrij van overtuigd dat Vlaanderen wel graag Xavier Taveirne en Wim Lybaert uit de kleren zien gaan…

For one night only: later dit najaar te zien op Eén en via VRT MAX.