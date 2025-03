Niels Destadsbader exact één jaar na verwoestende brand: “Verdriet heeft plaatsgemaakt voor dankbaarheid”

Eén jaar geleden werd de loft van Niels Destadsbader na een verwoestende brand vernield. Ook het bedrijf HVP Lighting werd volledig in de as gelegd.

Vrijdag 8 maart 2024. Het is 14.20 uur als er brand uitbreekt bij verlichtingsfabrikant HVP Lighting in de Waregemstraat. Een dakwerker die aan de slag is op het dak van het bedrijf, slaat alarm. Zanger en tv-presentator Niels Destadsbader die vooraan in de loft van het gebouw woont, is ook aanwezig op dat moment. Hij kan op tijd zijn loft verlaten en zijn hond in veiligheid brengen.

Een donkere rookpluim die richting Harelbeke waait, is onmiddellijk tot kilometers ver te zien. De politie stelt een perimeter in om het verkeer weg te houden, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. De brandweer komt massaal ter plaatse (90 manschappen), maar kan niet verhinderen dat het magazijn van HVP Lighting en de loft van Niels Destadsbader volledig uitbranden.

Alles verloren

De twee aanpalende woningen, waarvan één wordt bewoond door de ouders van Niels Destadsbader, kunnen gevrijwaard worden, maar lopen niettemin heel wat roet- en rookschade op. Niels volgt de bluswerken van dichtbij en is alles – ook heel wat zaken met een grote emotionele waarde – kwijt. De nabluswerken gaan de hele nacht door en ook op zaterdag is de brandweer nog aanwezig. Enkele straten in de buurt zitten ook tijdelijk zonder stroom en internetverbinding.

Harry Van Parys, eigenaar van HVP Lighting, is bij het uitbreken van de brand op zakenreis in Frankrijk en keert meteen terug naar Deerlijk. Samen met Niels Destadsbader kan hij enkel maar toezien en dat de vlammen zich meer en meer meester maken van het gebouw. Zo goed als alles is verloren. Het aanpalende plantenbedrijf van Gerard Scherpereel in de Bontestierstraat loopt eveneens heel wat schade op.

Dankbaarheid

Niels Destadsbader blikt op sociale media terug op de brand:

“Vandaag – exact een jaar geleden – stond mijn wereld stil. Van de ene dag op de andere was ik alles kwijt en moest ik helemaal opnieuw beginnen”, klinkt het.

“Maar vandaag – 365 dagen later – heeft dat verdriet plaatsgemaakt voor dankbaarheid. Voor de vele steun die ik kreeg van mijn ouders, vrienden en familie. Voor de talloze slaapplekken, het overdragen van kleren, het zetten van een extra stoel aan tafel…”

“En vooral… Het maken van nieuwe herinneringen. Dank je wel aan alle lieve mensen die er het voorbije jaar – elk op hun manier – voor mij/ons geweest zijn.” “Om het met de woorden van onze goeie vriend Johny Voners te zeggen: ‘Achter de wolken schijnt de zon’”, besluit Niels Destadsbader.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Heropstart

“Ik ben vooral opgelucht dat er niemand gewond is geraakt”, reageert zaakvoerder Harry Van Parys na de inferno. “De ravage is verschrikkelijk, maar het is maar een gebouw. We moeten niet van nul herbeginnen. De gebouwen zijn verwoest, maar mijn levenswerk is niet verdwenen. Een bedrijf staat of valt met zijn medewerkers. Zij zijn het hart van HVP Lighting. Die spirit is onbetaalbaar.”

Harry Van Parys en zijn medewerkers blijven niet bij de pakken zitten, ondernemen onmiddellijk actie en werken aan de heropstart. HVP Lighting heeft enkele maanden na de zware brand een nieuw onderkomen gevonden in de industriezone Groenbek in Waregem. “De economische schade als van de brand was aanzienlijk, maar we zijn tevreden dat het bedrijf weer springlevend is”, aldus Harry van Parys.

“De nieuwe site biedt bovendien heel wat praktische voordelen. In Deerlijk moest het lossen van vrachtwagens op straat gebeuren. Daar is ook een fietspad. Het is altijd goed verlopen, maar zorgde toch telkens voor wat stress inzake verkeersveiligheid. Dat probleem is er niet meer op onze nieuwe locatie.”

Woonproject

Begin juni 2024 startte een aannemer met de afbraakwerken van het bedrijfsgebouw. De werken zouden maar enkele weken in beslag nemen, maar het zal uiteindelijk maanden duren vooraleer alle puin is opgeruimd. De site ligt er al enkele weken desolaat bij. Een nieuw bedrijf komt er alleszins niet. Dat staat vast. Er wordt gedacht aan een kleinschalig woonproject, maar de plannen bevinden zich nog in embryonale fase.