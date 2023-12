Niels (21) is een van de eerste grafisch designers uit afdeling Howest

Niels De Vlam is zopas afgestudeerd als grafisch designer. En daarmee kan hij nu zijn hobby combineren met een professionele carrière. “De richting bij Howest is nog vrij nieuw, ze bestaat nog maar twee jaar”, vertelt Niels, die een van de eerste studenten was.

Niels (21) is de jongste in het gezin van Sven De Vlam en Digna Daenekint. Hij is de broer van Luna en Imani (+). Het creatieve zit er in deze familie in gebakken. Vader Sven is een gedreven fotograaf, moeder Digna heeft naaitalent dat ze doorgaf aan haar dochter Luna. Hun huis, in de Scharstraat, is dezer dagen een pareltje qua kerstversiering.

Bijberoep

Niels is van plan om zijn talenten te gebruiken als zelfstandige – startend in bijberoep. “Ik doe niets liever dan online content creëren. Dat is vrij uitgebreid en kan bijvoorbeeld een affiche, een banner, een Facebookpagina zijn. Meer en meer gebruiken firma’s videografie om hun producten voor te stellen en duidelijk in beeld te brengen. En dat is nu precies wat ik het liefst doe. Cameraopnames maken en beelden bewerken.”

Reclamewereld

Ook de reclamewereld interesseert Niels. “Daar moet je wel nog altijd eerst een schets maken van je annonce, zodat je ongeveer weet hoe het er op de computer moet uitzien. Een job in die richting zou me wel aanspreken. We zien wel wat op mijn pad komt. Ik ben er in elk geval klaar voor om een leuke job te vinden.”