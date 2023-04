Nico en Tijs redden koppel zeventigers uit zware brand en worden gehuldigd: “Het leven van die mensen is op dat moment het enige wat telt”

Nico Serlez en Tijs Houwen redden dinsdagavond met gevaar voor eigen leven een minder mobiel koppel uit een brandend gebouw. Daarvoor werden ze vrijdag gehuldigd op het Oostendse Stadhuis door burgemeester Bart Tommelein en enkele schepenen. “We waren net op tijd, anders hadden die mensen het misschien niet gehaald”, klinkt het bij de twee helden.

Paniek dinsdagavond bij een zware brand in de Nieuwpoortsesteenweg, maar niet bij Nico en Tijs. Het duo liep zonder aarzelen een brandend gebouw binnen om er het leven te redden van een koppel zeventigers. Tijs al dertien jaar brandweerman wist perfect waarmee hij bezig was. “Ik zag van ver al de rook en die veranderde heel snel. Dan weet je dat het ernstig is”, zegt Tijs. “Ik heb daarop meteen mijn collega’s verwittigd en heb in de gang geroepen. Sommige bewoners hadden al op eigen krachten het gebouw kunnen verlaten.”

Tot Tijs twee mensen bovenaan op de trap ziet staan. “Ik ben meteen naar binnen gelopen en heb de vrouw over mijn schouder gegooid om haar naar de overkant te brengen”, vervolgt Tijs. “Ondertussen was Nico al onderweg met de man. Alles ging heel snel, maar veel langer mocht het voor die mensen niet geduurd hebben. Ik heb in mijn carrière als brandweerman nog geen enkele keer iemand effectief uit een brand moeten redden en dan gebeurt het terwijl ik niet aan het werk ben.”

Ook Nico, die een brand minder kan lezen dan een ervaren brandweerman als Tijs, aarzelde geen seconde. “Op zo’n moment denk je niet na. Die mensen konden niet uit zichzelf de trap af. En als dat al zou lukken, dan had dat een eeuwigheid geduurd. Tijd die die mensen niet hadden. Ondertussen is het doorgedrongen dat we het leven van die twee mensen hebben gered. Ik zou het echter zo opnieuw doen. Ik heb niet de ervaring als Tijs, maar op zo’n momenten is het leven van die mensen het enige wat telt.”

Burgemeester Bart Tommelein en schepenen Bart Plasschaert en Hina Bhatti ontvingen het duo op het Stadhuis. “Mensen als Nico en Tijs verdienen het om in de bloemetjes gezet te worden. Het is dankzij hen dat die twee mensen gered zijn”, zo sprak de burgemeester.

Nico en Tijs zullen ook nog een medaille voor moed en zelfopoffering ontvangen op latere datum.